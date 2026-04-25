Πριν τη σέντρα του τελικού του Κυπέλλου μεταξύ του ΟΦΗ και του ΠΑΟΚ ο διοικητικός ηγέτης των Κρητικών, Μιχάλης Μπούσης, πέρασε από την εξέδρα των οπαδών της ομάδας του και αποθεώθηκε.

Ο ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο διεκδικεί το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας του και πρώτο στην εποχή του Μιχάλη Μπούση, έχοντας την ευκαιρία του σε back to back σεζόν.

Ο διοικητικός ηγέτης των Κρητικών πριν το παιχνίδι πέρασε μπροστά από τους Ομιλίτες, ύψωσε τη γροθιά του και αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας του που τραγούδησαν «Είναι τρελός ο πρόεδρος!».

⚫️🗣️ «Είναι τρελός ο πρόεδρος» φώναζαν οι φίλοι του ΟΦΗ, για τον Μιχάλη Μπούση, ο οποίος περνούσε μπροστά από την εξέδρα των Κρητικών #OFI — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 25, 2026

Ο φωτογραφικός φακός έπιασε τον ισχυρό άνδρα του κλαμπ να συνομιλεί με τον Ραζβάν Λουτσέσκου σε θερμό κλίμα και προφανώς του μετέφερε τα συλλυπητήρια του για την προ ημερών απώλεια του πατέρα του, Μιρτσέα.