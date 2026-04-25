ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (Τελικός): Πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Κεντζιόρα (vid)
Μόλις στο 3' του τελικού Κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ και οι Θεσσαλονικείς έφτασαν κοντά στο 1-0 με τον Κεντζιόρα να στέλνει με κεφαλιά την μπάλα ελάχιστα άουτ.
Ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που ξεκίνησε πιο δυνατά τον τελικό του Κυπέλλου κόντρα στον ΟΦΗ, με τους Θεσσαλονικείς να φτάνουν κοντά στο γκολ μόλις στο 3'. Συγκεκριμένα στο λεπτό αυτό ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε φάουλ και ο Κεντζιόρα με κεφαλιά έστειλε την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Χριστογεώργου.
