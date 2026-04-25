ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (τελικός): Βρύζας και Μαχλάς μετέφεραν το Κύπελλο στο Πανθεσσαλικό
Όπως συνηθίζεται στους τελικούς Κυπέλλου Ελλάδας, έτσι και πριν το «ραντεβού» του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ στον Βόλο, δυο εμβήματικές μορφές του παρελθόντος των δυο φιναλίστ μετέφεραν το τρόπαιο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Την «κούπα» για την οποία αναμετρούνται οι Θεσσαλονικείς και οι Κρητικοί μετέφεραν ο Legend Ζήσης Βρύζας και ο εμβληματικός αρχισκόρερ του Ομίλου, Νίκος Μαχλάς.
Πλέον μένει να φανεί ποιος από τους δυο θα επανεμφανιστεί στον αγωνιστικό χώρο μετά τον τελικό για την απονομή...
