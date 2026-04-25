ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (Τελικός): Μικροένταση στο Πανθεσσαλικό
Η παρουσία των οπαδών του ΠΑΟΚ στον Βόλο είναι δυναμική. Χιλιάδες φίλοι του Δικεφάλου βρέθηκαν στο Πανθεσσαλικό τρεις ώρες πριν τη σέντρα, αλλά μέχρι τις 19:00 πάρα πολλοί είναι εκτός.
Η αστυνομία έκανε τους ελέγχους, αλλά ο όγκος του κόσμου ήταν μεγάλος, η υπομονή όσο περνούσαν τα λεπτά στέρευε και υπήρξε μία μικρή ένταση. Για ένα λεπτό η αστυνομία έκανε ρίψη κροτίδων για να απομακρύνει τον κόσμο, αλλά γρήγορα η ένταση σταμάτησε.
Εκείνη τη στιγμή άνοιξε ο δρόμος προς την εξέδρα, ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση και εκατοντάδες οπαδοί πέρασαν εντός γηπέδου.
🦅🚨 Μικροένταση των οπαδών του ΠΑΟΚ με την αστυνομία μια ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ για τον τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας! #paokfc pic.twitter.com/DCTXrGHyAs— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 25, 2026
