Πολλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ περιμένουν τους ελέγχους για να μπουν στο Πανθεσσαλικό, μικρή ένταση με την αστυνομία.

Η παρουσία των οπαδών του ΠΑΟΚ στον Βόλο είναι δυναμική. Χιλιάδες φίλοι του Δικεφάλου βρέθηκαν στο Πανθεσσαλικό τρεις ώρες πριν τη σέντρα, αλλά μέχρι τις 19:00 πάρα πολλοί είναι εκτός.

Η αστυνομία έκανε τους ελέγχους, αλλά ο όγκος του κόσμου ήταν μεγάλος, η υπομονή όσο περνούσαν τα λεπτά στέρευε και υπήρξε μία μικρή ένταση. Για ένα λεπτό η αστυνομία έκανε ρίψη κροτίδων για να απομακρύνει τον κόσμο, αλλά γρήγορα η ένταση σταμάτησε.

Εκείνη τη στιγμή άνοιξε ο δρόμος προς την εξέδρα, ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση και εκατοντάδες οπαδοί πέρασαν εντός γηπέδου.