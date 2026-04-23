ΠΑΟΚ: Το pre game του τελικού και η προπόνηση στο Πανθεσσαλικό
Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει το πρωί της Πέμπτης (23/4) την προετοιμασία του στη Θεσσαλονίκη και μπαίνει σε ρυθμό τελικού με την αναχώρηση της ομάδας το απόγευμα για τον Βόλο.
Η σημερινή προπόνηση είναι η τελευταία «γεμάτη» για τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου πριν το ταξίδι της αποστολής. Ο τελικός «ανοίγει» ουσιαστικά το απόγευμα της Παρασκευής (24/4) στο Πανθεσσαλικό, εκεί όπου μεταφέρεται όλο το βάρος της προετοιμασίας και αρχίζει να διαμορφώνεται το σκηνικό της αναμέτρησης του Σαββάτου.
Η κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο φιναλίστ είναι προγραμματισμένη για τις 18:45, μέσα στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ θα εκπροσωπηθεί από τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, σε μια διαδικασία που παραδοσιακά δίνει τον πρώτο «παλμό» πριν τον τελικό.
Στις 19:30 ακολουθεί η προπόνηση του «Δικεφάλου» στο Πανθεσσαλικό, με τα πρώτα 15 λεπτά να είναι ανοιχτά για τα ΜΜΕ.
