Ο Χρήστος Κόντης μετά τους δυο τελικούς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, ως assistant manager του Γιοβάνοβιτς και ως υπηρεσιακός, καλείται να κάνει το 3/3, πλέον ως προπονητής του ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ έχει μπροστά του την τεράστια πρόκληση του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Οι Κρητικοί θα αγωνιστούν για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στο ματς-γιορτή του θεσμού, έχοντας όμως πλέον τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο κι όχι τον Μίλαν Ράσταβατς.

Ο Έλληνας τεχνικός ξέρει από τελικούς της διοργάνωσης, καθώς έχει ήδη σηκώσει δύο φορές το τρόπαιο. Στις 21 Μαΐου 2022, ο Παναθηναϊκός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς νίκησε τον ΠΑΟΚ με 1-0, χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Αϊτόρ, και επέστρεψε στους τίτλους μετά από 8 χρόνια.

Τότε, ο 50χρονος πλέον κόουτς ήταν άμεσος συνεργάτης του Σέρβου τεχνικού, έχοντας βέβαια πολύ σημαντικό ρόλο στην τότε ομάδα του Τριφυλλιού, η οποία σήκωσε το τρόπαιο και την επόμενη σεζόν διεκδίκησε το πρωτάθλημα μέχρι τέλους.

Ο Κόντης αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό τον Δεκέμβριο του 2023, ως μέλος του επιτελείου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όταν ανέλαβε ο Φατίχ Τερίμ. Ωστόσο, στο φινάλε της σεζόν επέστρεψε, μετά την απομάκρυνση του Imperator, και κοουτσάρισε στον τελικό του Κυπέλλου. Τότε, οι Πράσινοι, υπό τις οδηγίες του υπηρεσιακού Κόντη, νίκησαν τον Άρη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 1-0, έχοντας ως «χρυσό» σκόρερ στις καθυστερήσεις τον Γιώργο Βαγιαννίδη.

Δύο χρόνια μετά, ο Έλληνας κόουτς καλείται, στο ίδιο γήπεδο, να στεφθεί ξανά Κυπελλούχος. Αυτήν τη φορά, όμως, δεν είναι άνθρωπος... ειδικής αποστολής, αλλά ο προπονητής-αρχιτέκτονας που έφτιαξε την ομάδα που έφτασε στον τελικό.