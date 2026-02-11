Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο blog του στο Gazzetta για την αγωνιστική εικόνα και τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε στον επαναληπτικό ημιτελικό της Τούμπας την παραγωγική εικόνα που είχε σε κάθε ντέρμπι του τελευταίου διμήνου. Ακόμη και στο Φάληρο πήρε το αποτέλεσμα με δύο φάσεις. Το γκολ του Ταμπόρδα και την απίθανη ευκαιρία του Παντελίδη. Απέναντι στον ΠΑΟΚ δεν έκανε ούτε μία τελική σημαντικής αξίας, παρουσιάστηκε άτολμος, κατώτερος των περιστάσεων και με κάτω τα χέρια γνώρισε τον αποκλεισμό από τους Θεσσαλονικείς. Με μία τελική κι αυτή εκτός περιοχής, πως να κάνεις την ανατροπή;

Στο τέλος της ημέρας, όσο και αν ενοχλεί αυτό τούτη την γωνιά και τους φίλους του Τριφυλλιού, έγινε το ποδοσφαιρικά δίκαιο. Πέρασε στον τελικό η καλύτερη ομάδα, αυτή που είχε ανώτερη εικόνα και στα δύο ματς, αυτή που ήξερε τι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο και πως να το πάρει. Στο ματς της χρονιάς, οι ''πράσινοι'' έχασαν με κάτω τα χέρια, δεν έκαναν τον ΠΑΟΚ ποτέ να νιώσει άβολα και ο μοναδικός στόχος που είχε ρεαλισμό ως προς την κατάκτηση ενός τίτλου, έκανε φτερά. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προβληματιστεί πολύ σοβαρά από την εικόνα του, κυρίως στα όσα κάνει με την μπάλα στα δικά του πόδια. Ατομική ποιότητα, υπάρχει, ομαδικές συνεργασίες, μοτίβα και στοχεύσεις απουσιάζουν, σε ακόμη ένα ρεσιτάλ αμεσότητας. Ο ΠΑΟΚ από το 1-0 και μετά ήταν περασμένος και το τελικό 2-0 ήταν απλά μια τυπική διαδικασία.

Ας ξετυλίξουμε το κουβάρι της αναμέτρησης από την αρχή. Ο Παναθηναϊκός με την στάση του στο χορτάρι, την παθητικότητά του και την μηδαμινή του ορθολογική ανάπτυξη έκανε εύκολη την ζωή του ΠΑΟΚ. Στο πρώτο τέταρτο το Τριφύλλι δεν λειτουργούσε καλά στη μεσαία γραμμή, ο Μεϊτέ μοίραζε σαν σε προπόνηση το παιχνίδι και απείλησε με δύο σουτ στο 7' και στο 8'. Η προσαρμογή με τον Κοντούρη να πέφτει πάνω στον υψηλόσωμο χαφ του μείωσε τον χώρο και τον χρόνο δράσης και από το 20' και μετά οι ''πράσινοι'' ισορρόπησαν, χωρίς όμως να φτιάξουν έστω μια φάση της προκοπής για να απειλήσουν την εστία του Τσιφτσή.

Κι αυτό γιατί όλοι, με εξαίρεση τον Βιθέντε Ταμπόρδα, συμπεριφέρονταν στην μπάλα πρόχειρα, βιαστικά, χωρίς ποιότητα και καθαρό μυαλό. Ο Αργεντινός άσος κουβάλησε την μπάλα κάποιες φορές κερδίζοντας μέτρα, έκανε πετυχημένες αλλαγές παιχνιδιού δημιουργώντας προϋποθέσεις και από μία δική του ντρίμπλα και σέντρα, έφτιαξε μια φάση στον Τεττέη που δεν έπιασε καλά την κεφαλιά. Ο Λαφόν στο 42' με σπουδαία επέμβαση κράτησε όρθιο το Τριφύλλι για το δεύτερο ημίχρονο μετά την κεφαλιά του Γιακουμάκη.

Η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν βελτιώθηκε ούτε και στο πρώτο εικοσάλεπτο του δευτέρου μέρους. Ένα σουτ του Αντίνο εκτός περιοχής που πέρασε αρκετά μέτρα μακριά από την εστία, ήταν το μόνο που είχε να δείξει το σύνολο του Μπενίτεθ, ο οποίος στο 63' ανακάτεψε την τράπουλα. Ορθά έβγαλε τον αρνητικό Κυριακόπουλο κι έβαλε τον Ζαρουρί, όπως και τον Ρενάτο αντί του Μπακασέτα. Η είσοδος του Σφιντέρσκι αντί του Τεττέη αφαίρεσε την επιλογή να παίξει με δύο κι ενώ ο Πολωνός έχει δείξει πως μπορεί να δώσει πράγματα πίσω από τον φορ.

Το Τριφύλλι δεν μπορούσε να επιβάλλει το παιχνίδι του, ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο και η καλή ομάδα σε κλειστούς χώρους, όταν έχει τόσο μεγάλα ποσοστά μπάλας, θα βρει μια συνεργασία να απειλήσει σημαντικά. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι Ολυμπιακός σε αυτό το κομμάτι. Μία υπέροχη επίθεση, δείγμα της δουλειάς του Λουτσέσκου, ο Χατσίδης έκανε την συρτή σέντρα από αριστερά, μετά την άριστη παρουσία του Τάισον στο ''10'', οι στόπερ πιάστηκαν στον ύπνο και ο Γιακουμάκης σε κενό τέρμα έβαλε τέλος στη σεμνή τελετή. Θα άγγιζε τα όρια του θαύματος, ένα σύνολο που δεν είχε κάνει ούτε μια ευκαιρία, να πετύχει δύο γκολ σε ένα τέταρτο.

Tα υπόλοιπα είναι απλά διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Χατσίδη να κάνει δικό του το βράδυ, σκοράροντας το 2-0 και τον Παναθηναϊκό να ολοκληρώνει κι αυτό το ματς, με τον Κάτρη στη θέση του αμυντικού μέσου...