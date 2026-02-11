Απίστευτη συγκίνηση στη Τούμπα με την μάνα ενός από τα 7 αετόπουλα που έχασαν την ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία να χτυπάει το τύμπανο πριν την έναρξη του ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός.

Εδώ και πολλά χρόνια πριν την έναρξη ενός εντός έδρας αγώνα του ΠΑΟΚ προηγείται η ιεροτελεστία με το χτύπημα του τύμπανου στην μεσαία γραμμή του γηπέδου. Στην αναμέτρηση του «δικεφάλου του βορρά» με τον Παναθηναϊκό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου, αυτή η ιεροτελεστία ήταν πιο συγκινησιακά φορτισμένη από ποτέ.

Και ήταν γιατί στην θέση του γνωστού φίλου του ΠΑΟΚ που χτυπάει πάντα το τύμπανο, βρέθηκε μια γυναίκα. Μια μάνα που λίγες ημέρες έχασε το γιο της στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία και η οποία έκανε τον κόσμο να δακρύζει από συγκίνηση φωνάζοντας συνθήματα για τα 7 αετόπουλα. Μια απίστευτη στιγμή που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη όλων όσων ήταν στο γήπεδο.