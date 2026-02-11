Οι παίκτες του ΟΦΗ και ο κόσμος πανηγύρισαν με την ψυχή τους την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου κόντρα στον Λεβαδειακό.

Ανεπανάληπτες στιγμές στον ΟΦΗ. Οι Κρητικοί με το γκολ του Λαμπρόπουλου λύγισαν 1-0 τον Λεβαδειακό στο γήπεδό του και με το τελευταίο σφύριγμα του Παπαπέτρου επικράτησε πανζουρλισμός για την πρόκριση σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό Κυπέλλου και μάλιστα στα 100 χρόνια του συλλόγου.

Οπαδοί μπήκαν στο γήπεδο για να πάρουν φανέλες των παικτών κι επικράτησε ένταση με ποδοσφαιριστές του Λεβαδειακού, αλλά γρήγορα έσβησε κάθε εστία «φωτιάς». Στη συνέχεια ο αρχηγός και σκόρερ Λαμπρόπουλος κάλεσε τους συμπαίκτες του να σταθούν μπροστά στον κόσμο του ΟΦΗ.

Βίντεο με τις αντιδράσεις και την ένταση μετά τη λήξη

Έγιναν ένα με τους οπαδούς, οι οποίοι στις εξέδρες ξεπερνούσαν τους 600, αφού στη διάρκεια του ματς μπήκαν πολλοί που ήταν εκτός. Ακόμα και στον λόφο που ήταν πολλοί φίλοι του ΟΦΗ, άναψαν καπνογόνα για τη σπουδαία πρόκριση!

Σε πελάγη ευτυχίας φυσικά και ο Μιχάλης Μπούσης. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΟΦΗ με μία φανέλα στάθηκε μπροστά στους οπαδούς και πανηγύρισε τρελά την πρόκριση.