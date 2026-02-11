Μια ανάσα από το 1-0 βρέθηκε στο 41' ο Λεβαδειακός με τον Όζμπολτα να κάνει την κεφαλιά και τον Μπόρχα να διώχνει πάνω στα γραμμή.

Ένα λεπτό μετά το 40' στον αγώνα του Λεβαδειακού με τον ΟΦΗ και οι γηπεδούχοι βρέθηκαν μια ανάσα από το να ανοίξουν το σκορ. Συγκεκριμένα στο 41' ο Μπάλτσι εκτέλεσε το κόρνερ ο Όζμπολτ έπιασε ωραία κεφαλιά αλλά ο Μπόρχα ήταν εκεί και έδιωξε πάνω στην γραμμή κρατώντας το μηδέν.