Ποιος στον ΠΑΟΚ υποτιμάει τον ΠΑΟ, ποιος ξεχνάει το πρωτάθλημα και την ΑΕΚ;

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τις ιδιαιτερότητες του αποψινού αγώνα ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός σε σχέση και με την αναμέτρηση πρωταθλήματος ΠΑΟΚ-ΑΕΚ που έρχεται. Σχόλια και για την ομάδα μπάσκετ.

Ημιτελικός σαν τελικός στην Τούμπα, με την έννοια ότι κάποιος απόψε αποκλείεται, χωρίς φυσικά να υποτιμάται η έννοια του κανονικού τελικού! Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ματς μετά το 0-1 της Αθήνας και καλό είναι να ξεκαθαρίσουμε πολλά από όσα ισχύουν σήμερα, λίγες ώρες πριν από αυτό το μεγάλο παιχνίδι.

Τα δεδομένα του αγώνα που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν:

- Ο ΠΑΟΚ έχει προβάδισμα πρόκρισης επειδή παίζει στην Τούμπα και έχει κερδίσει το πρώτο ματς στην Αθήνα. Μέχρι εκεί γιατί τίποτα δεν κρίθηκε ακόμη!

- Όλη η Ελλάδα γνωρίζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη ομάδα και παίζει με συγκεκριμένη ταυτότητα σε κάθε αγώνα, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που ψάχνεται και προσπαθεί να φτιάξει κάτι.

Όλα τα παραπάνω σημαίνουν ότι… τελείωσαν όλα και ο ΠΑΟΚ πέρασε; Αλίμονο! Για ποδόσφαιρο μιλάμε. Και ο Ολυμπιακός σίγουρος ήταν προχθές, όπως κι εμείς άλλωστε που ποντάραμε αρκετά στον άσο, μαζί βέβαια με τον άσο της Τρίπολης επί του Βόλου….

Μία παρένθεση εδώ… Το ότι ο Παναθηναϊκός περίμενε πίσω από την μπάλα και αμύνθηκε μαζικά μέσα στο Καραϊσκάκης κόντρα σε έναν προβληματικό έως ανήμπορο Ολυμπιακό απέναντι σε κλειστές άμυνες, δεν σημαίνει σχεδόν τίποτα για το παρόν και το μέλλον του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Έτσι, με αυτό το ποδοσφαιρικό στυλ η μεγάλη ομάδα δεν κερδίζει τίποτα σε βάθος χρόνου! Μόνο λίγη αυτοπεποίθηση πήραν ενόψει Τούμπας ή διεκδίκησης τέταρτης θέσης, αλλά μέχρι εκεί. Για παράδειγμα… είναι άλλο το να παίζεις μέσα στην περιοχή σου με εφτά παίκτες κόντρα στον Ολυμπιακό και άλλο με αυτόν το ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου! Υπάρχει κανείς που δεν τον αντιλαμβάνεται;

Γι απόψε είναι βέβαιο ότι οι φιλοξενούμενοι θα επιχειρήσουν να αντέξουν και να πάνε την υπόθεση πρόκριση όσο πιο πίσω γίνεται στη διάρκεια της βραδιάς. Πάμε για αγώνα 65-35 κατοχής με τον Παναθηναϊκό να ελπίζει ότι μέχρι το 70’ θα είναι «ζωντανός». Θα είναι όμως απέναντι στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ που ακόμη και στη Λεωφόρο την περασμένη εβδομάδα μπορούσε και έπρεπε να προηγείται στο ημίχρονο με δύο γκολ διαφορά; Θα δούμε…

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Ο Λουτσέσκου είπε μετά το πρώτο ματς της Αθήνας ότι μέσα σε αυτόν το δύσκολο και γεμάτο μήνα κρίνεται το κύπελλο και η Ευρώπη, ενώ το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμη. Από τις επιλογές του στις ενδεκάδες των αγώνων μέχρι τώρα, είναι σα να δικαιώνει και να στηρίζει αυτή την άποψη. Αλλαγές έκανε με τον Άρη, αν και η ομάδα του ΔΕΝ επηρεάστηκε όσον αφορά στην απόδοσή της και επιτέλους ας μην επηρεαζόμαστε από το αποτέλεσμα για να κρίνουμε την εικόνα. Ο ΠΑΟΚ όπως ήταν καλός στη Λεωφόρο με τους βασικούς του, έτσι ήταν και στο Χαριλάου. Είχαμε 0-1 στο πρώτο, 0-0 το δεύτερο στις λεπτομέρειες.

Όλα δείχνουν ότι και απόψε στον αγώνα κυπέλλου ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί με πολύ δυνατή ενδεκάδα, πέρα βέβαια από τις αναγκαστικές απουσίες όπως η μεγάλη του Κωνσταντέλια. Σημαίνουν όλα αυτά ότι ο ΠΑΟΚ υποτιμάει αυτή την περίοδο το πρωτάθλημα; Είναι δυνατόν; Ο Λουτσέσκου βλέπει μπροστά, επενδύει πάντα στο γκρουπ του και στα μηνύματα που στέλνει στα αποδυτήριά του. Ξέρει ότι θα φθάσει μακριά σε όλες τις διοργανώσεις ΜΟΝΟ αν τους έχει όλους ενεργούς και χρήσιμους.

Από εκεί και πέρα, ο τι και να γίνει απόψε, υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ να μην κοιτάξει σαν ένα πολύ μεγάλο και εξάποντο το ματς που έρχεται με την ΑΕΚ; Μία Ένωση σαφώς πιο δυνατή από τον Παναθηναϊκό σε αγώνα που θα δείξει ποιος θα μπει πρώτος στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου.

Άρα… Ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση να υποτιμήσει τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο και φυσικά δεν ξεχνάει με τίποτα πόσο μεγάλο είναι το Κυριακάτικο ματς με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Όσον αφορά στο ΠΑΟΚ- Θέλτα… κανείς δεν ασχολείται προς το παρόν.

* Αναφορικά με την ΚΑΕ πολλοί ΠΑΟΚτσήδες δείχνουν έκπληκτοι από τις ουσιαστικές και επικοινωνιακές επιλογές της νέας διοίκησης, που βεβαίως έφεραν και την παραίτηση της κ. Γιαννακοπούλου, με βαριές εκφράσεις για αξιοπρέπεια και ευθιξία, πέρα από επαγγελματική ευσυνειδησία και ευθιξία! Είναι πραγματικά ανεξήγητες κάποιες επιλογές και πρακτικές από τους ανθρώπους της ΚΑΕ ! Από εκεί και πέρα όμως, το πιο βασικό που αφουγκράζομαι στην ΠΑΟΚτσήδικη κοινωνία, είναι ότι όλοι μα όλοι όμως κουράστηκαν με την εσωστρέφεια που πλήττει τον Σύλλογο από τον περασμένο Ιούνιο και μετά. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι όποιος δημιουργεί οξύτητα, εσωτερική τοξικότητα και προσπαθεί να πλήξει ένα άλλο κομμάτι του ΠΑΟΚ πολύ σύντομα θα βρεθεί απόλυτα εκτεθειμένος! Κούρασαν όλα αυτά που γίνονται από τις 16 Ιουνίου και μετά…

Η ομάδα μπάσκετ δεν κουράζει καθόλου και σήμερα 17:30 μπορεί και πρέπει να πάρει μια ρεβάνς από την Μπιλμπάο έστω και με μικρότερη διαφορά σε σχέση με την πρώτη ήττα…