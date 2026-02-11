Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των δυο σημερινών (11/2) ρεβάνς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ημέρα ημιτελικών στο Κύπελλο Ελλάδος είναι η σημερινή (11/2), και στο τέλος της θα γνωρίζουμε τους δυο φιναλίστ του φετινού τελικού.

Η αρχή γίνεται στις 17:00 στη Βοιωτία, όπου ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ, με το 1-1 του πρώτου αγώνα να αφήνει τα πάντα ορθάνοιχτα αναφορικά με το εισιτήριο του τελικού. Η μετάδοση θα γίνει από το Cosmote Sport 2.

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 20:30 στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ του 1-0 από τον πρώτο αγώνα τη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό, την ώρα που οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη για να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου. Απευθείας κάλυψη από το Cosmote Sport 1.

Οι μεταδόσεις της ημέρας