ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε της ρεβάνς των ημιτελικών του Κυπέλλου
Ημέρα ημιτελικών στο Κύπελλο Ελλάδος είναι η σημερινή (11/2), και στο τέλος της θα γνωρίζουμε τους δυο φιναλίστ του φετινού τελικού.
Η αρχή γίνεται στις 17:00 στη Βοιωτία, όπου ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ, με το 1-1 του πρώτου αγώνα να αφήνει τα πάντα ορθάνοιχτα αναφορικά με το εισιτήριο του τελικού. Η μετάδοση θα γίνει από το Cosmote Sport 2.
Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 20:30 στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ του 1-0 από τον πρώτο αγώνα τη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό, την ώρα που οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη για να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου. Απευθείας κάλυψη από το Cosmote Sport 1.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Λεβαδειακός - ΟΦΗ (17:00, Cosmote Sport 2)
- ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (20:30, Cosmote Sport 1)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.