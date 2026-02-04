Μπενίτεθ: «Υποφέρουμε μαζί με τους οπαδούς μας, είμαι ο πρώτος που είναι απογοητευμένος»

Τα λόγια του Ράφα Μπενίτεθ μετά την ήττα του Παναθηναϊκού με 1-0 μέσα στην Λεωφόρο από τον ΠΑΟΚ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε κανονικά το «παρών» στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε της ήττας με 1-0 από τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο για τον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος δηλώντας απογοητευμένος από την εικόνα που είχε η ομάδα του.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως έγινε πολλά λάθη, ειδικά στο πρώτο μέρος του αγώνα κι αυτά ήταν που επέτρεψαν στον αντίπαλο να κάνει τις τελικές που έκανε. Εξήγησε πως στο δεύτερο μέρος η ομάδα ισορρόπησε το παιχνίδι, όμως ακόμα ένα λάθος, αυτό του Καλάμπρια που έκανε πέναλτι στον Γιακουμάκη, άλλαξε τον ρου της ιστορίας του αγώνα.

Τόνισε πως εκείνος είναι ο πρώτος που είναι απογοητευμένος από την απόδοση της ομάδας και ότι καταλαβαίνει τους οπαδούς, οι οποίοι στήριζαν την ομάδα σε όλο το παιχνίδι κι εκείνοι δεν μπόρεσαν να το ανταποδώσουν αυτό με ένα καλό αποτελέσμα.

Τέλος, τόνισε πως όλα παραμένουν ανοιχτά στη ρεβάνς της Τουμπάς ενώ αναφορικά με τις μεταγραφές είπε πως πρέπει να υπάρχει υπομονή, αφού δεν μπορούν να αλλάξουν όλα σ' ένα παράθυρο, ειδικά χειμερινό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ

Για το αν το σημείο που κρίθηκε το σημερινό ματς ήταν η ομοιογένεια:

«Κατά κάποιο τρόπο συμφωνώ. Είναι μαζί εδώ και χρόνια. Εμείς θέλουμε χρόνο. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να αγωνιζόμαστε απέναντι σε τέτοιες ομάδες, όπως ο ΠΑΟΚ.

Είμαι ο πρώτος που είμαι απογοητευμένος από απόψε. Στο πρώτο μέρος κάναμε κάποια λάθη που επέτρεψαν στον αντίπαλο να κάνει κάποιες ευκαιρίες. Στο δεύτερο αλλάξαμε λίγο. Γίναμε πιο επιθετικοί με τον δεύτερο φορ που μπήκε για να πάρουμε δεύτερες μπάλες. Το παιχνίδι είχε ισορροπήσει. Δυστυχώς ήρθε η φάση του πέναλτι που άλλαξε το ρου του αγώνα. Ήμασταν άτυχοι από το τάιμινγκ που δεχθήκαμε το γκολ γιατί είχαμε επαναφέρει το παιχνίδι, αλλά γενικά κάναμε πολλά λάθη στο ματς».

Για την εικόνα της ομάδας κι ένα μήνυμα για τη ρεβάνς:

«Το βασικό που πρέπει να καταλάβουμε είναι αυτό. Το μήνυμα στους παίκτες είναι ότι έχουμε ένα ματς ακόμα. Το 1-0 είναι ένα προβάδισμα, όμως δεν λέει και κάτι, δεν πρέπει να τα παρατήσουμε. Με ένα γκολ στην έδρα του αντιπάλου είναι όλα ανοιχτά πάλι»

Για την δυσαρέσκεια του κοινού και τις μεταγραφές:



«Όσον αφορά την δυσαρέσκεια, είμαστε κι εμείς απογοητευμένοι και υποφέρουμε μαζί με τους οπαδούς. Καταλαβαίνουμε την δυσαρέσκεια των φιλάθλων, εκείνοι μας στήριξαν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτο κι εμείς δεν μπορέσαμε να το ανταποδώσουμε.

Από την άλλη πρέπει να καταλάβουμε πως τα πράγματα είναι δύσκολα με δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Οι παίκτες τα δίνουν όλα, όμως μερικές φορές αυτό δεν είναι αρκετό εξαιτίας των λαθών που κάνουμε.

Όσον αφορά τις μεταγραφές από την στιγμή που μιλάμε για ένα πρόζεκτ, δεν μπορούμε να κάνουμε όλες τις μεταγραφές σ' ένα παράθυρο, πόσο μάλλον τον χειμώνα. Έχουμε κάνει πολλές αλλαγές και θεωρούμε πως αυτό θα ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε όλους τους παίκτες μέσα σε μία μεταγραφική περίοδο».

Για τις αλλαγές στην ρεβάνς:

«Προφανώς το πρώτο πράγμα είναι να μην κάνουμε τα λάθη που κάναμε σήμερα. Παίξανε καλά αλλά οι ευκαιρίες τους προήλθαν από λάθη μας. Έχουμε χάσει 1-0, έχουν το προβάδισμα, αλλά ένα γκολ στη ρεβάνς μπορεί να αλλάξει τα πάντα και να πάρουμε την πρόκριση».