Μπενίτεθ: «Πρέπει να πάμε Θεσσαλονίκη να κερδίσουμε» (vid)

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στο πέναλτι που έκρινε το ματς με τον ΠΑΟΚ χαρακτηρίζοντάς το αχρείαστο ενώ είπε πως τώρα θα πρέπει η ομάδα του να πάει Θεσσαλονίκη και να κερδίσει.

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται πλέον ο Παναθηναϊκός με τους «πράσινους» να χάνουν από τον ΠΑΟΚ με 1-0 μέσα στην Λεωφόρο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου και να θέλουν την επόμενη βδομάδα νίκη είτε για να στείλουν το ματς στην παράταση (αν είναι με 1 γκολ διαφορά), είτε να περάσουν αν νικήσουν με παραπάνω από ένα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Ράφα Μπενίτεθ μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Στο πρώτο μέρος ο αντίπαλός είχε περισσότερες ευκαιρίες από εμάς και έγινε αυτό από δικά μας λάθη που θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει και στο δεύτερο μέρος ενώ ξεκινήσαμε καλύτερα ήρθε ένα πέναλτι που δεν μπορώ να καταλάβω πως το κάναμε αυτό το πέναλτι και τελικά εκεί κρίθηκε το παιχνίδι.

Όπως φάνηκε μιας και στο πρώτο μέρος ήταν πιο επικίνδυνος ο αντίπαλος έβαλα τον Κάρολ (Σφιντέρσκι) για να γίνουμε πιο επικίνδυνοι κι εμείς και τα καταφέραμε, όμως ένα αχρείαστο πέναλτι τα ανέτρεψε όλα.

Πλέον πρέπει να πάμε στη Θεσσαλονίκη και να κερδίσουμε».