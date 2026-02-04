ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Ο Λοντίγκιν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη
Ο Γιούρι Λοντίγκιν αποβλήθηκε στο 75' και ο Λεβαδειακός συνέχισε με δέκα κόντρα στον ΟΦΗ.
Ο Λεβαδειακός στο 75' έμεινε με παίκτη λιγότερο κόντρα στον ΟΦΗ για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου.
Ο Γιούρι Λοντίγκιν, ο οποίος είχε μία κίτρινη για καθυστέρηση, αντίκρισε στο 75' τη δεύτερη κίτρινη και την κόκκινη για μαρκάρισμα εκτός περιοχής στον Ισέκα. Στη θέση του Λοντίγκιν πέρασε ο Άνακερ.
Η φάση της αποβολής
@Photo credits: eurokinissi, Στέφανος Ραπάνης
