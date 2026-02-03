Ο Παναθηναϊκός δεν έβγαλε αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ, προπονήθηκε ο Ερνάντεθ

Παναθηναϊκός: Δεν έβγαλε αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ, προπονήθηκε ο Ερνάντεθ
Κλειστά τα χαρτιά του κράτησε ο Ράφα Μπενίτεθ ενόψει του πρώτου ημιτελικού κόντρα στον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδος που θα λάβει χώρα στην Λεωφόρο την Τετάρτη (04/02-20:30).
Ο Ισπανός τεχνικός αποφασίσε να μην ανακοινωθεί από την ομάδα ποιοι παίκτες θα μετέχουν στην αποστολή για το ματς με τους Θεσσαλονικείς σε αντίθεση με ό,τι συνηθίζει να κάνει.
Στην σημερινή προπόνηση συμμετείχε και το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Χάβι Ερνάντεθ. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με τακτική κι ολοκληρώθηκε με παιχνίδι κι εξάσκηση στα σουτ.
Εκτός ήταν και πάλι ο Τουμπά λόγω ίωσης, αλλά και οι Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Κώτσιρας, Ντέσερς, οι οποίοι έκαναν θεραπεία. Αυτοί οι έξι είναι δεδομένο πως δεν θα βρίσκονται αύριο στην διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.
