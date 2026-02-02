Κόντης: «Το Παγκρήτιο πρέπει να γίνει η έδρα μας, είμαι σίγουρος πως θα είναι γεμάτο στον ημιτελικό»

Το μήνυμα του Χρήστου Κόντη στους φίλους του ΟΦΗ ενόψει του ιστορικής σημασίας ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, με το Λεβαδειακό, στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο ΟΦΗ έχει μπει σε «καυτό» δεκαήμερο. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχει μπροστά της τρία διαδοχικά παιχνίδια με το Λεβαδειακό, τους δυο ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας και το ενδιάμεσο παιχνίδι πρωταθλήματος στο Ηράκλειο.

Στις τάξεις του Ομίλου... ζουν και αναπνέουν για τους ιστορικής σημασίας ημιτελικούς με τους Βοιωτούς και οι Κρητικοί καλούνται να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης στο πρώτο ματς, που θα γίνει στην έδρα τους.

Ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, με δηλώσεις του στο κανάλι του κλαμπ στο YouTube έστειλε το μήνυμα του για την πρώτη «μάχη» με το Λεβαδειακό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου και εξέφρασε τη σιγουριά του πως το Παγκρήτιο θα είναι γεμάτο.

Οι δηλώσεις του Κόντη

«Είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση, σε καλό momentum, δείχνουμε πολλά σημάδια βελτίωσης, είμαστε μια ανταγωνιστική ομάδα που παλεύει όλα τα παιχνίδια.

Το πιο σημαντικό είναι πως πρόκειται για δύο παιχνίδια, άρα εμείς πρέπει να κάνουμε πλάνο για δύο παιχνίδια γιατί η πρόκριση δεν παίζεται μόνο στο πρώτο αλλά και στα δύο. Πρέπει να το δούμε αυτό γιατί είναι ένα παιχνίδι Κκυπέλλου, θεωρώ πως παίζοντας απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα θα πρέπει να δείξουμε και εμείς τα στοιχεία που έχουμε παρουσιάσει τελευταία με την καλή επιθετική οργάνωση και όλα αυτά που μας χαρακτηρίζουν.

Το Παγκρήτιο θα πρέπει να γίνει η έδρα μας, να έρθει ο κόσμος να μας στηρίξει. Τον τελευταίο καιρό και εγώ προσωπικά και οι παίκτες τον νιώθουμε δίπλα μας και πραγματικά είμαι σίγουρος πως την Τετάρτη θα κάνουν αυτό που πρέπει και θα είναι ένα γεμάτο γήπεδο».