Τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του ΟΦΗ για τον ιστορικής σημασίας ημιτελικό με το Λεβαδειακό, ενώ υπάρχει και combo για το ματς πρωταθλήματος με τους Βοιωτούς.

Σε ρυθμούς ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας κινείται ο «οργανισμός» ΟΦΗ. Οι Κρητικοί έθεσαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι με το Λεβαδειακό, στο οποίο η ομάδα του Χρήστου Κόντη καλείται να πάρει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς της Βοιωτίας.

Φυσικά, από τη στιγμή που πρόκειται για ματς ιστορικής σημασίας για τον Όμιλο αναμένεται οι φίλοι της ομάδας να δώσουν δυναμικό παρών. Θυμίζουμε πως πριν από 20 χρόνια, το 2006, οι Ομιλίτες είχαν γεμίσει το Παγκρήτιο και πάλι σε ματς κόντρα στο Λεβαδειακό, όμως τότε οι Ασπρόμαυροι έπαιζαν «τελικό» παραμονής, ενώ τώρα διεκδικούν τη δεύτερη διαδοχική παρουσία τους σε τελικό Κυπέλλου.

Αξιοσημείωτο πως ο ΟΦΗ έχει βάλει προσφορά «combo», για τους δύο back to back αγώνες με το Λεβαδειακο. Οι Κρητικοί βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή και πρωτάθλημα, από τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη «μάχη» για τα Play Offs 5-8, οπότε η ομάδα του Κόντη χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο και στις δύο διοργανώσεις.

Από 7,5 ευρώ το κάθε ματς θα μπορούν οι Ομιλίτες να παρακολουθήσουν Τετάρτη και Κυριακή τους αγώνες με το Λεβαδειακό, ενώ θα υπάρχει combo εισιτήριο σε όλες τις θύρες του γηπέδου και η τιμή θα διαμορφώνεται ανάλογα.

Για παράδειγμα στις θύρες 9,10,12,13 θα μπορεί ο φίλαθλος του ΟΦΗ να δει τα δύο παιχνίδια με 10 ευρώ το ματς. Φυσικά θα υπάρχει η δυνατότητα σε όσους επιθυμουν να αγοράσουν μεμονομένο εισιτήριο μόνο σε ένα από τα δύο ματς, αλλά με τις κανονικές τιμές.

Αξιοσημείωτο, πως οι ανοιχτές θύρες έχουν διαθεσιμότητα περίπου 15 χιλιάδες θέσεις. Σε περίπτωση που υπάρξει μεγάλη κινητικότητα και κριθεί απαραίτητο θα ανοίξουν κι άλλες θύρες στο Παγκρήτιο.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων για τους αγώνες με τον Λεβαδειακό που θα διεξαχθούν στο Παγκρήτιο στάδιο την Τετάρτη 4/2 (17:00), για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και την Κυριακή 8/2 (17:00), για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ θα έχουν την ευκαιρία, σε προνομιακή τιμή, μόνο από 7,5 ευρώ τον κάθε αγώνα, να παρακολουθήσουν τα δύο επόμενα εντός έδρας ματς, απέναντι στους Βοιωτούς, στα οποία η ομάδα μας θέλει να κάνει τόσο το πρώτο «βήμα» πρόκρισης στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όσο και να πλησιάσει ακόμα περισσότερο στην επίτευξη του στόχου συμμετοχής στα play offs “5-8” του πρωταθλήματος.

“C ombo” πακέτο εισιτηρίων σε μοναδική τιμή!

Οι τιμές του combo εισιτηρίου για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν και τις δυο αναμετρήσεις του ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό (4/2 & 8/2) είναι οι εξής:

Θύρα: 14: 15 ευρώ

Θύρες: 9,10,12,13: 20 ευρώ

Θύρα: 11: 35 ευρώ

Θύρες: 3, 19: 45 ευρώ

Θύρες: 2, 20: 60 ευρώ

Το Combo πακέτο εισιτηρίων ισχύει μόνο για το κανονικό εισιτήριο.

Οι τιμές εισιτηρίων για έναν από τους δύο αγώνες (4/2 & 8/2) με τον Λεβαδειακό

* Παιδικό εισιτήριο ισχύει για παιδιά έως 15 ετών. Ο γονέας / κηδεμόνας θα πρέπει να εκδώσει το παιδικό εισιτήριο μέσα από την πλατφόρμα της Ticketmaster και να το καταχωρήσει στη συνέχεια στο “GOV.gr Wallet”, με την επιλογή «Προσθήκη εισιτηρίου ανηλίκου».

Σε περίπτωση που το παιδί δεν συνοδεύετε στο γήπεδο από τον γονέα / κηδεμόνα του, αλλά από άλλον συνοδό (κάτοχο κανονικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου διαρκείας), θα πρέπει ο γονέας / κηδεμόνας να δηλώσει στο “GOV.gr Wallet” τον Α.Φ.Μ. του συνοδού.

Στο Παγκρήτιο Στάδιο υπάρχουν δυο κεντρικές είσοδοι:

Οι κάτοχοι εισιτηρίων στις Θύρες 1 και 2 θα εισέρχονται από την ΕΙΣΟΔΟ Α, στη δυτική πλευρά του σταδίου.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων στις Θύρες 10, 11, 12, 13, 14, 19 και 20* θα εισέρχονται από την ΕΙΣΟΔΟ Β, στη νότια πλευρά του σταδίου (δίπλα από το κλειστό γυμναστήριο Λίντο).

(* Όσοι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας στη Θύρα 20 είναι δικαιούχοι θέσης parking, θα εισέρχονται από την ΕΙΣΟΔΟ Α)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα εισιτήρια διατίθενται με τους εξής τρόπους:

Ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας, στην ενότητα «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» και από την ιστοσελίδα της Ticketmaster.

Τηλεφωνικά, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Ticketmaster στο 211 1981535 (Δευτέρα – Κυριακή 10:00 – 21:00)

GOV.gr Wallet

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους μας ότι, με βάση την κυβερνητική απόφαση, από την αγωνιστική περίοδο 2024/2025 και εξής ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς την χρήση της εφαρμογής “GOV.gr Wallet”. Γι’ αυτό είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η εγκατάσταση της απ’ όσους δεν την διαθέτουν.

Για την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας στην εφαρμογή “GOV.gr Wallet” ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

ΒΗΜΑ 1

Σε περίπτωση που δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, κάντε την εγγραφή σας μέσω του https://emep.gov.gr προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή “GOV.gr Wallet”.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σύνδεση στην εφαρμογή “GOV.gr Wallet” γίνεται μόνο αν έχει προηγηθεί η εγγραφή σας στο Ε.Μ.Επ.

ΒΗΜΑ 2

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή “GOV.gr Wallet” μέσω του App Store (συσκευές Apple) και του Play Store (συσκευές Android).

ΒΗΜΑ 3

Συνδεθείτε στην εφαρμογή με τους κωδικούς Taxisnet.

ΒΗΜΑ 4

Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής, για να προσθέσετε και να ταυτοποιήσετε το εισιτήριό σας (απλό ή διαρκείας).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για οδηγίες αναφορικά με την χρήση του ψηφιακού εισιτηρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε το https://tickets.gov.gr

Η ΠΑΕ ΟΦΗ δεν έχει εμπλοκή στην διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο GOV.gr Wallet από την αγορά του και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με τις εν λόγω διαδικασίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο https://support.gov.gr/guide

Φίλαθλοι άνω των 67 ετών

Όσοι φίλαθλοι της ομάδας μας, αποκλειστικά άνω των 67 ετών , δεν διαθέτουν κινητό τηλέφωνο smartphone προκειμένου να «κατεβάσουν» την εφαρμογή “GOV.gr wallet” για την αγορά εισιτηρίου, θα μπορούν να προσέρχονται καθημερινά από τις 10:00 ως τις 18:00 στο γραφείο της ΠΑΕ που βρίσκεται στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» (επί της οδού Καντάνου, δίπλα στην είσοδο της Θύρας 9), ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ προκειμένου να πραγματοποιούν τη διαδικασία ταυτοποίησης και να αποκτούν εκτυπωμένο το εισιτήριό τους.

ΑΜΕΑ

Οι φίλαθλοι της ομάδας μας που έχουν στην κατοχή τους κάρτα ΑΜΕΑ, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εισιτηρίων στο 2810 254674 ή στο 2810 314402 και στο [email protected] προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία εισόδου τους στο γήπεδο.

1+1 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ “Magenta Moments” της COSMOTE TELEKOM

Αποκτήστε 2 εισιτήρια στην τιμή του ενός (1) με την προσφορά “Magenta Moments” της COSMOTE TELEKOM. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων στις Θύρες 10, 12, 13 & 14 και ΜΟΝΟ για εισιτήρια που θα εκδοθούν μέσα από το www.oficretefc.com ή την επίσημη ιστοσελίδα της COSMOTE TELEKOM.

ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση για την αγορά απλού εισιτηρίου είναι η απόκτηση της “Κάρτας Φίλου ΟΦΗ”, (Κόστος: 15 ευρώ – ΟΛΑ τα έσοδα θα διατεθούν στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ για τις ανάγκες των τμημάτων του), την πληρώνετε ΜΟΝΟ μία φορά και ισχύει για ΟΛΗ τη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν 2025-26.

Πατήστε ΕΔΩ και αποκτήστε την “ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ”.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να εισέλθουν στο Παγκρήτιο Στάδιο, είναι απαραίτητο, εκτός από το εισιτήριό τους (απλό ή διαρκείας), να φέρουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο/δίπλωμα οδήγησης).

Πληροφορίες στο e-mail: [email protected] και στο τηλέφωνο 2810 254674 καθημερινά από τις 10:00 ως τις 18:00.

Το γραφείο της ΠΑΕ ΟΦΗ στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» θα είναι ανοιχτά καθημερινά 10:00 – 18:00 για να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προς τους φιλάθλους της ομάδας μας».