Το φοβερό 2-0 του ΠΑΟΚ με τον Οζντόεφ κόντρα στον Ολυμπιακό, έπειτα από 14 πάσες.

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο για μεγάλο διάστημα στον προημιτελικό με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Προηγήθηκε μόλις στο 15' με 2-0 και στη συνέχεια διαχειρίστηκε απλά το σκορ. Ειδικά μετά το 60'. Το εκπληκτικό γκολ του Μαγκομέντ Οζντόεφ ουσιαστικά έβαλε τέλος νωρίς στο ματς, έτσι όπως εξελίχθηκε αυτό.

Ο Δικέφαλος έβγαλε ποιότητα, επιβεβαίωσε ότι είναι σε τρομερή κατάσταση και μία πολύ δουλεμένη ομάδα με τον ίδιο προπονητή, τον Ραζβάν Λουτσέσκου, εδώ και χρόνια και βρίσκεται για μία ακόμα φορά, επί εποχής Ιβάν Σαββίδη κοντά σε έναν τελικό. Το 2-0, μάλιστα, ήταν ένα μαγικό γκολ. Όχι, ότι δεν ήταν ωραίο του Μύθου, αλλά στο 1-0 συνεργκάστηκαν δύο παίκτες. Στο δεύτερο γκολ συνεργάστηκαν 7 παίκτες κι άλλαξαν 14 πάσες πριν ολοκληρωθεί η φάση με το φοβερό τελείωμα του Οζντόεφ. Όλα αυτά σε διάστημα 45''!

Η φάση ξεκίνησε από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Η φάση ξεκινάει από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Μιχαηλίδης προώθησε στα χαφ της ομάδας, Μεϊτέ και Οζντόεφ, εκείνοι βρήκαν στο ανοικτό γήπεδο τον Τάισον.

Μπήκε στο παιχνίδι ο Κωνσταντέλιας, ανέβηκε ο Μπάμπα για να δώσει στήριγμα στην πλευρά και στον Τάισον. Ο «Ντέλιας» αποφάσισε να πατήσει περιοχή και να παίξει με τον Τάισον έχοντας μαζέψει γύρω του όλη σχεδόν την άμυνα του Ολυμπιακού, ο Βραζιλιάνος έκανε τότε αλλαγή παιχνιδιού δεξιά για τον αμαρκάριστο Ζίβκοβιτς και ο αρχηγός βρήκε με φοβερή πάσα στην κίνηση τον Οζντόεφ, του οποίου το σουτ ήταν η 15η ασπρόμαυρη επαφή της μπάλας, που πήγε στο δεξί παραθυράκι του Τζολάκη για το 0-2!

Δείτε το γκολ από το ξεκίνημα της φάσης