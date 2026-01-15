Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς με δύο ασίστ οδήγησε τον ΠΑΟΚ σε τεράστια πρόκριση επί του Ολυμπιακού και δείχνει ότι στα ντέρμπι είναι πραγματικός ηγέτης.

«Είναι τρελός ο αρχηγός». Ένα από τα αγαπημένα συνθήματα των οπαδών για τους ηγέτες των ομάδων τους. Ο ΠΑΟΚ έχει τον δικό του αρχηγό τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ένα διαμάντι για την ομάδα, ένας πραγματικός αρχηγός, ο οποίος με τις θαυμάσιες ασίστ κόντρα στον Ολυμπιακό, έδειξε ξανά την ποιότητά του.

Γι' αυτό και στη συνέντευξη Τύπου ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν στάθηκε μόνο στους Κωνσταντέλια, Τάισον: «Θέλω να τονίσω ότι και ο Ζίβκοβιτς είναι πολύ σημαντικός παίκτης για μας», σχολίασε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ.

Ο 29χρονος (11/7/96) Σέρβος ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2020 ως ελεύθερος από τη Μπενφίκα. Μία value for money μεταγραφή. Ο ορισμός της. Με το «καλημέρα», στο ντεμπούτο του με τους «Αετούς της Λισσαβόνας» σημείωσε στην Τούμπα το 2-0, στη νίκη του Δικεφάλου με 2-1. Δεν πανηγύρισε το γκολ, ως ένδειξη σεβασμού στην πρώην ομάδα του, αλλά όλοι στον ΠΑΟΚ πανηγύρισαν που αυτός ο παίκτης πλέον φορούσε την ασπρόμαυρη φανέλα.

Έκτοτε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι. Ο Ζίβκοβιτς έγινε αρχηγός, στην Ελλάδα γνώρισε τη σύντροφό του, γεννήθηκαν τα παιδιά του. Αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο στην Ελλάδα θα κλείσει την καριέρα του και θα ξεπεράσει λογικά και τον Βιεϊρίνια. Σε αριθμούς ήδη τον έχει αφήσει, όπως έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, αλλά ο Πορτογάλος εμβληματικός αρχηγός στη δεύτερη θητεία του στον σύλλογο έπαιζε κυρίως δεξί κι αριστερό μπακ. Ο Βιεϊρίνια σταμάτησε στα 344 παιχνίδια και είχε 51 γκολ και 45 ασίστ. Ο Ζίβκοβιτς έχει ήδη 260 ματς με 63 γκολ και 61 ασίστ!

Ηγέτης στα μεγάλα ματς

Ο Ζίβκοβιτς δηλαδή έχει συμμετοχή σε 124 γκολ του ΠΑΟΚ. Χωρίς να υπολογίζονται οι πάσες κλειδιά φυσικά. Στα ντέρμπι ο Σέρβος δείχνει ότι δεν φοράει άδικα το περιβραχιόνιο. Με τον Ολυμπιακό είχε δύο ασίστ, είχε και δύο φάσεις για να σκοράρει, αλλά στην πρώτη παραπάτησε και στη δεύτερη δεν είχε τις δυνάμεις πλέον για να τελειώσει ιδανικά στο τετ α τετ με τον Τζολάκη.

Ένας εξτρέμ που συχνά θα τον δεις και δεξί μπακ... Δεν αφήνει μόνο τον παίκτη πίσω του. Θα δώσει βοήθειες, θα παλέψει, θα δώσει πρώτος πάντα το παράδειγμα.

Στα μεγάλα ματς, λοιπόν, ο Ζίβκοβιτς αφηνιάζει. Εχει 95 (!) συμμετοχές σε ντέρμπι με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Άρη. Σ' αυτά τα παιχνίδια έχει 22 γκολ και 17 ασίστ! Συμμετοχή σε 39 γκολ του ΠΑΟΚ σε ντέρμπι! Ασύλληπτος αριθμός. Εχει και 25 κίτρινες! Μία ακόμα απόδειξη ότι σ' αυτούς τους αγώνες... νιώθει τι πρέπει να κάνει. Ότι πρέπει να βγει μπροστά.

Το ποσοστό σε γκολ κι ασίστ

Ο Ζίβκοβιτς όσο κι αν φαίνεται τρελό, τα 22 γκολ του Ζίβκοβιτς από τα 63 είναι σε ντέρμπι και ισοδυναμούν ποσοστό 34,9%! Σε ό,τι αφορά τις ασίστ, στα ντέρμπι έχει 17 από τις 61. Ποσοστό 31,4%. Σ' αυτό το ποσοστό κυμαίνεται ουσιαστικά και η προσφορά του, σε γκολ και ασίστ μαζί, στα μεγάλα παιχνίδια.

Αναλυτικά οι επιδόσεις του Ζίβκοβιτς στα ντέρμπι:

Με Ολυμπιακό σε 24 ματς: 7 γκολ και 9 ασίστ.

Με Παναθηναϊκό σε 26 ματς: 7 γκολ και 4 ασίστ.

Με ΑΕΚ σε 26 ματς: 5 γκολ και 2 ασίστ.

Με Άρη σε 19 ματς: 3 γκολ και 2 ασίστ.

Ένα γκολ ανά δύο ματς

Ο Ζίβκοβιτς με 63 γκολ και 61 ασίστ πλέον, με τις δύο στο «Γ. Καραϊσκάκης» έχει συμμετοχή όπως τονίσαμε σε 124 γκολ του ΠΑΟΚ στις 260 συμμετοχές που έχει καταγράψει. Σε όλες τις διοργανώσεις βέβαια. Δηλαδή έχει συμμετοχή σε ένα γκολ κάθε σχεδόν δύο αγώνες του ΠΑΟΚ. Τελικά «είναι τρελός ο αρχηγός»...