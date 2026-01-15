Ο Τιάγκο Νους είδε δεύτερη κάρτα για καθυστέρηση στο φινάλε του ΑΕΚ - ΟΦΗ, όμως είχε το λόγο του.

Ο ΟΦΗ έκανε το «μπαμ» στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε της ΑΕΚ με 1-0 και προκρίθηκε στους «4». Οι Κρητικοί είχαν δυο αποβολές στο φινάλε του αγώνα, καθώς εκτός από την απευθείας κόκκινη του Βασίλη Λαμπρόπουλου ο Τιάγκο Νους είδε δύο κίτρινες κάρτες, όμως αυτή η αποβολή δεν ήρθε από τη γνωστή... τρέλα του Αργεντινού, αλλά είχε ποδοσφαιρική λογική.

Ο 24χρονος winger συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες με την πρώτη κάρτα που είδε στο 90+7' και συνεπώς θα έχανε τον πρώτο ημιτελικό με το Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο, όμως όπως είναι λογικό δεν ήθελε να γίνει αυτό σε ένα ματς ιστορικής σημασίας.

Συνεπώς ο Νους πήρε δεύτερη κάρτα στο 90+9' για καθυστερήση, ώστε να μη μετρήσει η πρώτη κάρτα και συνεπώς θα είναι διαθέσιμος για το πρώτο «ραντεβού» με τους Βοιωτούς, αλλά θα χάσει το ερχόμενο ματς με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα.

Θυμίζουμε πως εκτός του Νους και του Λμαπρόπουλου ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεση του για το ματς με τους Θεσσαλονικείς ούτε τον Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος δηλώθηκε σε αυτό το ματς να εκτίσει ποινή καρτών.