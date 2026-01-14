Μπενίτεθ: «Μία καλή ομάδα ανταποκρίνεται σε διαφορετικά συστήματα έχοντας την ίδια ιδέα»

Όσα είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ μετά τη νίκη πρόκριση επί του Άρη με 3-0.

Εμφανώς ικανοποιημένως εμφανίστηκε από την ομάδα του ο Ράφα Μπενίτεθ στην συνέντευξη τύπου που ακολούθησε της μεγάλης νίκης επί του Άρη με 3-0 και της πρόκρισης στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου και θα συναντήσει τον ΠΑΟΚ.

Ο Ισπανός τεχνικός θέλησε να θυμήσει πως το πρότζεκτ βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και μέρος αυτού είναι και οι νέοι παίκτες που έρχονται και προσφέρουν στοιχεία όπως η ένταση και το τρέξιμο στην ομάδα.

Ακόμη όσον αφορά την διάταξη 4-4-2 που χρησιμοποίησε απόψε τόνισε πως μία καλή ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη να ανταποκρίνεται σε διαφορετικά συστήματα κρατώντας όμως την κεντρική ιδέα για στυλ παιχνιδιού της.

Επεσήμανε πως είναι ικανοποιημένος από τον τρόπο που αντιδρούν οι παίκτες του, ωστόσο πρέπει να δουλέψουν για να ανταποκρίνονται όσο καλύτερα γίνεται.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου

Για τις προσθήκες και την διαφορά στην εικόνα που έχει η ομάδα:

«Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή για ένα πρότζεκτ που θέλει χρόνο για να γίνουν και οι απαραίτητες διαφοροποιήσεις. Έρχονται παίκτες που δίνουν ένταση, τρεξίματα. Μπαίνουμε σε μία περίοδο με συνεχόμενα ματς, θα χρειαστούν όλοι οι παίκτες»

Για το 4-4-2:

«Αν θες να είσαι καλύτερη ομάδα, πρέπει να μπορείς να παίξεις πολλά συστήματα, ώστε να μπορείς να προσαρμόζεσαι. Είναι ένα πρότζεκτ, προσπαθούμε να καταλάβουμε πράγματα, να δούμε πως οι παίκτες ανταποκρίνονται στα συστήματα. Διαφορετικά συστήματα, ίδια ιδέα. Οι ποδοσφαιριστές ανταποκρίνονται αρκετά καλά και ο στόχος μας είναι να βελτιωθούν για να ανταποκρινόμαστε όσο γίνεται καλύτερα».