Χιμένεθ: «Τα δύο πέναλτι μας έβγαλαν πλήρως από το ματς»

Ο Μανόλο Χιμένεθ ζήτησε συγνώμη από τους φίλους του Άρη για τον αποκλεισμό, αναφέρθηκε όμως και στον καταλογισμό του δεύτερου πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Άρη επανέλαβε ότι… «αυτό το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού» και στη συνέχεια απολογήθηκε στους φίλους του Άρη. «Θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη από τους φιλάθλους της ομάδας. Γνωρίζω τον ενθουσιασμό τους για τη διοργάνωση του Κυπέλλου. Δυστυχώς αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αλλά δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα της ομάδας μέσα στο γήπεδο».

Εκεί στάθηκε στις ευκαιρίες αλλά και στα πέναλτι. «Είναι πολύ κρίσιμο το σημείο που μένουμε πίσω στο σκορ, πάνω σε ένα σημείο που ψάχναμε το γκολ. Τα δύο πέναλτι μας έβγαλαν πλήρως από το ματς. Είχαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες για να προηγηθούμε στο 0-0. Μετά το 45′, είχαμε πάλι δύο μεγάλες φάσεις με Παναγίδη και Μόντσου. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα πέναλτι, που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε, το 1-0 ήταν ένα σκορ που θα μπορούσαμε να ανατρέψουμε».

Στάθηκε μάλιστα στην κίτρινη κάρτα που δέχθηκε και στη συμπεριφορά που εισέπραξε από τον διαιτητή Ευαγγέλου. «Δυστυχώς στον προπονητή του Άρη δεν δίνουν ποτέ μία τέτοια επιλογή. Θεωρώ ότι το δεύτερο πέναλτι χαρακτηρίζεται από διάφορες αστοχίες μέσα στο γήπεδο. Υπάρχει ένα χτύπημα στο πρόσωπο του Παναγίδη. Αντιθέτως, όταν υπάρχει χτύπημα σε παίκτη του Παναθηναϊκού, αμέσως φάουλ και κάρτα. Όταν, όμως, ο Παναγίδης έμεινε στο έδαφος από χτύπημα, το ματς δεν σταμάτησε. Αυτό δίνει την αντεπίθεση για το δεύτερο πέναλτι. Στο τρίτο πέναλτι, αν υπάρχει οφσάιντ, πώς υπάρχει πέναλτι; Δεν μου το εξήγησε. Οταν ζητάω εξηγήσεις, μου δείχνουν κάρτα. Οπότε παύω να ζητάω εξηγήσεις. Κανείς δεν παραξενεύεται πλέον».