Μπενίτεθ: «Το project θα χρειαστεί χρόνο, θέλουμε να αλλάξουμε νοοτροπία»

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τη θέση του στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς νίκησε με 3-0 και απέκλεισε τον Άρη. Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε στην αλλαγή νοοτροπίας που επιχειρείται στην ομάδα.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ

«Θεωρώ ότι το σημαντικότερo για εμάς είναι να αυξήσουμε την ένταση του παιχνιδιού μας και αυτό έγινε σήμερα ξεκάθαρο για όσους αγωνίστηκαν.

Το πλάνο του παιχνιδιού δεν ήταν το πιο σημαντικό όσο η νοοτροπία και το γεγονός ότι είχαμε παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που σας είπα, θεωρώ ότι βοήθησαν στο τέλος για να πάρουμε τη νίκη.

Μιλάμε για ένα project που θα χρειαστεί χρόνο και θέλουμε ν’ αλλάξουμε τη νοοτροπία και ένα ψείγμα είναι να βάζουμε το ένα γκολ και να κυνηγάμε το δεύτερο γκολ και σήμερα το πετύχαμε αυτό, καθώς βάλαμε το πρώτο γκολ και στην πορεία κυνηγήσαμε ακόμα περισσότερα και τα πετύχαμε».