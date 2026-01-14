Χιμένεθ: «Χάσαμε το ματς από δύο εντελώς παράλογα πέναλτι»

Ο Μανόλο Χιμένεθ υποστήριξε ότι ο Άρης δεν άξιζε το τελικό αποτέλεσμα και τον αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό και κατέθεσε τις ενστάσεις του για τη διαιτησία.

Μιλώντας στα κανάλια COSMOTE, ο Ισπανός προπονητής του Άρη είπε αρχικά ότι… «το τελικό αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα. Σε μία ώρα όμως κανείς δεν θα θυμάται ότι είχαμε περισσότερες ευκαιρίες από τον Παναθηναϊκό. Είχαμε δύο ξεκάθαρες ευκαιρίες στο τέλος του πρώτο ημιχρόνου και στο ξεκίνημα του δεύτερου. Χάσαμε το ματς από δύο εντελώς παράλογα πέναλτι», είπε και ρωτήθηκε για το αν αναφέρεται στις αποφάσεις του διαιτητή ή σε ατομικά λάθη.

«Καταρχάς στο δεύτερο πέναλτι προηγείται φάουλ στον Παναγίδη. Στην πρώτη φάση που έγινε κάτι με τον Ροζ βγήκε κίτρινη κάρτα ενώ κάτι αντίστοιχο δεν έγινε στον αντίπαλο. Το σκορ είναι υπερβολικό για την εικόνα που είχαμε σήμερα και είναι άδικο».