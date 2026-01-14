Ζίβκοβιτς: «Κάναμε αυτό που είπαμε και περάσαμε»

Οι δηλώσεις του Αντρίγια Ζίβκοβιτς για την πρόκριση του ΠΑΟΚ.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν καθοριστικός για την πρόκριση του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με τις δύο ασίστ που έδωσε.

Μετά το ματς ο Σέρβος αρχηγός του Δικεφάλου σχολίασε:

«Είμαι χαρούμενος πρώτα από όλα για τη νίκη και την πρόκριση και φυσικά από εκεί και πέρα και για τις ασίστ που έδωσα. Κάναμε αυτό που είπαμε πριν τον αγώνα, να πάρουμε την πρόκριση.

Για εμάς στο χορτάρι ήταν δύσκολα ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος. Μπήκαμε σα να είναι 0-0 το σκορ. Ξέραμε ότι παίζουμε απέναντι σε μια καλή ομάδα. Δεν επαναπαυτήκαμε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού και αυτό ήταν το κλειδί της αναμέτρησης, μείναμε ενωμένοι μέχρι τέλους.

Πρέπει να τα κοντρολάρεις όλα και σωματικά και πνευματικά σε αυτά τα ματς. Είμαστε όμως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και πρέπει να δίνουμε πάντα το 100%».



