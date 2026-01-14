Οι δηλώσεις του «χρυσού» σκόρερ του ΟΦΗ, Έντι Σαλσέδο, μετά την πρόκριση επί της ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο ΟΦΗ έκανε το «μπαμ» των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε της ΑΕΚ με 1-0 και προκρίθηκε στους «4». Ο σκόρερ του Ομίλου, Έντι Σαλσέδο, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και αποθέωσε τον Χρήστο Κόντη, ενώ τόνισε πως ο στόχος της ομάδας είναι η κατάκτηση του τροπαίου.

Οι δηλώσεις του Σαλσέδο

«Νιώθουμε πολύ ωραία, το αξίζαμε, μετά τις δύσκολες στιγμές που περάσαμε. Είναι ένας σπουδαίος προπονητής και σπουδαίος άνθρωπος ο Κόντης και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι και εμείς και οι οπαδοί μας, ένα επιπλέον κίνητρο για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά. Στόχος και φέτος για τον ΟΦΗ είναι η κατάκτηση του κυπέλλου».