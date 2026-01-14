Σαλσέδο: «Σπουδαίος προπονητής και άνθρωπος ο Κόντης»
Ο ΟΦΗ έκανε το «μπαμ» των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε της ΑΕΚ με 1-0 και προκρίθηκε στους «4». Ο σκόρερ του Ομίλου, Έντι Σαλσέδο, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και αποθέωσε τον Χρήστο Κόντη, ενώ τόνισε πως ο στόχος της ομάδας είναι η κατάκτηση του τροπαίου.
Οι δηλώσεις του Σαλσέδο
«Νιώθουμε πολύ ωραία, το αξίζαμε, μετά τις δύσκολες στιγμές που περάσαμε. Είναι ένας σπουδαίος προπονητής και σπουδαίος άνθρωπος ο Κόντης και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι και εμείς και οι οπαδοί μας, ένα επιπλέον κίνητρο για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά. Στόχος και φέτος για τον ΟΦΗ είναι η κατάκτηση του κυπέλλου».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.