Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα αποκλεισμό της Κηφισιάς, από το Λεβαδειακό.

Η πορεία της Κηφισιάς στο Κύπελλο Ελλάδας σταμάτησε στα προημιτελικά, καθώς ηττήθηκε με 2-0 στην έδρα του Λεβαδειακού και αποκλείστηκε. Ο Σεμπάστιαν Λέτο μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και τόνισε πως δεν άξιζε στους παίκτες του να μείνουν εκτός θεσμού με αυτόν τον τρόπο, ενώ στάθηκε στην προτεραιότητα του πρωταθλήματος.

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο

«Παίξαμε απέναντι σε μία από τις καλές ομάδες του πρωταθλήματος.

Νομίζω πως από την πλευρά μας στο τακτικό κομμάτι τους μπλοκάραμε και δεν μπόρεσαν να κάνουν τις συνεργασίες τους. Αξίζουν συγχαρητήρια στους παίκτες και δεν τους άξιζε να τελειώσει έτσι αυτή η διαδρομή.

Γενικά προσπαθούμε απέναντι σε κάθε αντίπαλο να είμαστε ανταγωνιστικοί και να παίζουμε ποδόσφαιρο. Δεν τα καταφέραμε σήμερα, αλλά αξίζουν συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου.

Το κλαμπ δουλεύει πολύ καλά αυτόν τον ενάμισι χρόνο, η ομάδα είναι πολύ ανταγωνιστική και βλέπετε τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα.

Δεν είχε φτάσει ποτέ μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου, αλλά είμαστε ρεαλιστές και κοιτάμε το πρωτάθλημα από εδώ και πέρα.

Δεν είναι εύκολο αυτά τα παιδιά (μεταγραφές) να προσαρμοστούν, αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό είναι να μπουν πιο γρήγορα στο κλαμπ και να μας βοηθήσουν ακόμα περισσότερο».