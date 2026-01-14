Ο Χόρντουρ Μάγκνουσον άνοιξε το σκορ για τον Λεβαδειακό κόντρα στην Κηφισιά με μία εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων για το ημίχρονο.

Ο Λεβαδειακός πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ κόντρα στην Κηφισιά για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος χάρη στο εντυπωσιακό γκολ του Χόρντουρ Μάγκνουσον.

Ο 32χρονος στόπερ ανέλαβε την εκτέλεση του φάουλ έξω από την περιοχή και με έναν αριστουργηματικό τρόπο νίκησε τον Ραμίρες κάνοντας το 1-0 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Αυτό είναι το παρθενικό γκολ του Ισλανδού αμυντικού με τον Λεβαδειακό έπειτα από έντεκα συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.