Τις τελευταίες του δοκιμές πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ έκανε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει του 100ου παιχνιδιού στην άκρη του πάγκου του Ολυμπιακού.

Ιδιαίτερο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Όχι μόνο επειδή είναι ντέρμπι και θα κρίνει την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος αλλά και επειδή είναι το 100ο στον «ερυθρόλευκο» πάγκο.

Ο Ισπανός προπονητής προχώρησε σε αρκετές δοκιμές ενόψει του συγκεκριμένου αγώνα, με το θέμα του τερματοφύλακα να μένει ανοιχτό αλλά τον ίδιο να δοκιμάζει τον Τζολάκη ενόψει του ντέρμπι. Το ίδιο συνέβη και με τον Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης αλλά και με τον Καλογερόπουλο στα στόπερ και τον Σιπιόνι στη μεσαία γραμμή.

Ταυτόχρονα δοκίμασε και διάφορα δίδυμα στο κέντρο της άμυνας και παραμένει και εκεί ανοιχτό το ποιοι αμυντικοί θα παραταχθούν στο βασικό σχήμα.