Η διαφοροποίηση της ενδεκάδας ανάλογα με τον νεαρό που θα επιλέξει ο Μπενίτεθ

Η σημαντική επιλογή του Ράφα Μπενίτεθ μεταξύ Κοντούρη και Μπόκου, ο παίκτης που θα ξεκινήσει στην κορυφή και το ερωτηματικό για την εστία.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον Άρη στο ΟΑΚΑ (20:30, Cosmote Sport 1, live από το Gazzetta) για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος σ' ένα παιχνίδι που είναι νοκ άουτ και δεν έχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, πηγαίνοντας κατευθείαν στην διαδικασία των πέναλτι.

Οι «πράσινοι» δίνουν ένα από τα πιο σημαντικά ματς για το υπόλοιπο της σεζόν τους, αφού αυτό θα καθορίσει το κατά πόσο θα μπορούν να συνεχίσουν να στοχεύουν στην κατάκτηση ενός τίτλου μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Τζούρισιτς να μένει εκτός τελευταία στιγμή λόγω ενοχλήσεων στην γάμπα ενώ άφησε εκτός επίσης τους Μλαντένοβιτς, Βιλένα, Μαντσίνι και Ταμπόρδα, αλλά και τον τραυματία Ντέσερς. Στον αντίποδα ο Πάλμερ-Μπράουν ξεπέρασε την ίωση που είχε και τέθηκε στην διάθεσή του ενώ πρώτη φορά στην αποστολή μπήκε και ο Παντελίδης.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Νεμπής, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Τα δύο διλήμματα και η επιλογή του Μπενίτεθ για την κορυφή της επίθεσης

Τα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ για το αποψινό σημαντικό παιχνίδι ενέχουν δύο μεγάλα ερωτηματικά. Αυτά αφορούν το ποιος θα κάτσει κάτω από την εστία, αλλά και το ποιος από τους δύο νεαρούς, Κοντούρη και Μπόκο, θα βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα έτσι ώστε να είναι η ομάδα σύννομη με τη νέα διάταξη που θέλει την ύπαρξη ενός νεαρού ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα.

Οι δύο που φαίνεται να έχουν προβάδισμα για να ξεκινήσουν στο «1» στο αποψινό παιχνίδι είναι ο Λαφόν, που επέστρεψε την Τρίτη (13/01) από το Copa Africa και προπονήθηκε κανονικά και ο Κότσαρης, που έχει παίξει και στα τελευταία τρία ματς της ομάδας. Ο νεοαποκτηθής Τσάβες φαίνεται πως δεν προκρίνεται σαν επιλογή για το συγκεκριμένο ματς.

Στην ουσία ο Ισπανός κόουτς εδώ θα πρέπει να επιλέξει αν θα συνεχίσει να εμπιστεύεται τον Κότσαρη, που τα έχει πάει καλά στο διάστημα αυτών των αγώνων ή θα δώσει πίσω την θέση σ' αυτόν που λογίζεται πλέον ως «Νο.1» στην ομάδα.

Η άμυνα μπροστά τους θα είναι λίγο πολύ αυτή που περιμένουμε. Ο Πάλμερ-Μπράουν θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα, αφού εξέτισε την ποινή του και ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και δίπλα του θα έχει πιθανότατα τον Τουμπά. Στο δεξί άκρο θα είναι ο Καλάμπρια, που ήταν πολύ καλός με τον Πανσερραϊκό και στο αριστερό θα παραμείνει ο Κώτσιρας, αφού δύσκολα θα ξεκινήσει τόσο σύντομα αγώνα ο Κυριακόπουλος, που μόλις γύρισε από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας.

Στην μεσαία γραμμή πολλά θα εξαρτηθούν από την επιλογή του νεαρού. Αν αυτός είναι ο Κοντούρης, τότε εκείνος θα παίξει μαζί με τον Τσιριβέγια και θα έχουν μπροστά τους τον Μπακασέτα. Αν όχι, τότε η τριάδα θα αποτελείται από τους Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτα.

Στα «φτερά» της επίθεσης είναι η ίδια κατάσταση. Αν παίξει ο νεαρός Μπόκος, τότε εκείνος θα πάει στα δεξιά και ο Ζαρουρί στα αριστερά ενώ αν τελικά προκριθεί η επιλογή του Κοντούρη, τότε ο Πελίστρι θα βρεθεί στα δεξιά.

Στην κορυφή της επίθεσης φαίνεται πως ο Ανδρέας Τεττέη δεν θα κουνήσει... ρούπι από την ενδεκάδα και θα ξεκινήσει βασικός και σ' αυτό το ματς.