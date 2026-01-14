Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των 4 αγώνων για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τετάρτη (14/01) σήμερα και ξεκινάνε οι προημιτελικοί των αγώνων για το Κύπελλο Ελλάδας, με τις εναπομείναντες 8 ομάδες να έρχονται αντιμέτωποι μεταξύ του για ένα εισιτήριο στους «4» της διοργάνωσης.

Αρχικά η δράση αρχίζει με τον αγώνα του Λεβαδειακού με την Κηφισιά. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «8» του θεσμού, θα ταξιδέψει στην Βοιωτία για να τεθεί αντιμέτωπη με την φετινή έκπληξη του πρωταθλήματος, το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου, το οποίο θέλει να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά για πρώτη φορά στην ιστορία του μετά το 1985. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 15:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.

Συνεχίζουμε με τον επόμενο χρονικά αγώνα, εκείνον της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ. Η Ένωση θα υποδεχτεί τους Κρητικούς στη Φιλαδέλφεια για τρίτη φορά μέσα στην σεζόν, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να έχει το απόλυτο απέναντι στο σύνολο του Χρήστου Κόντη. Μάλιστα, οι δύο ομάδες αναμετρώνται για τρίτη φορά στα προημιτελικά του θεσμού και πρώτη μετά από 34 χρόνια σε νοκ άουτ παιχνίδι. Το 1991 στη φάση των "16" είχαν προκριθεί οι Κρητικοί, ενώ το 1992 στη φάση των "8" η ΑΕΚ. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 17:00 με ζωντανή μετάδοση από Cosmote Sport 3.

Έπεται στην συνέχεια το ντέρμπι αυτών των προημιτελικών, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Οι εν ενεργεία κάτοχοι του τίτλου υποδέχονται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τον δικέφαλο του βορρά, με τους δύο πρωτοπόρους του πρωταθλήματος να αναζητούν μονάχα την νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Οι δυο τους έχουν να παίξουν μονό προημιτελικό για πάνω από 26 χρόνια. (Τελευταία φορά ήταν στις 12 Ιανουαρίου του 2000 για την φάση των «16», με τους Πειραιώτες να επικρατούν με 2-1). Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 18:30 με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote Sport 2.

Το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άρη. Οι «πράσινοι» υποδέχονται στο ΟΑΚΑ τους Θεσσαλονικείς με στόχο την νίκη που θα τους χαρίσει την συνέχεια στο θεσμό. Από την άλλη το σύνολο του Μανόλο Χιμένεθ κατεβαίνει στην Αθήνα, θέλοντας να «πάρει» εκδίκηση για τον χαμένο τελικό του 2024, ο οποίος έληξε με 1-0 χάρη στο γκολ του Βαγιαννίδη στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:30 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.

