Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για τον νοκ άουτ αγώνα με τον ΠΑΟΚ και συμπεριέλαβε σ' αυτήν και τον Ντάνιελ Ποντένσε.

Μία σημαντική επιστροφή μέτρησε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον μονό αγώνα με τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη (14/01-18:30) στο «Γ. Καραϊσκάκης», που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα συνεχίσει στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε τέθηκε και πάλι στην διάθεση του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος στερήθηκε τις υπηρεσίες του στον αγώνα με τον Ατρόμητο το περασμένο Σάββατο (10/01) και τον βλέπει να επανέρχεται πριν από ένα αρκετά κρίσιμο ματς για το μέλλον των «ερυθρολεύκων» στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Εκτός έμειναν οι τραυματίες Πιρόλα και Πασχαλάκης, αλλά και οι Μπρούνο και Ελ Καμπί, που λείπουν στο Copa Africa με τις εθνικές ομάδες της Νιγηρίας και του Μαρόκο αντίστοιχα.