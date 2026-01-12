Κύπελλο Ελλάδας: Προϊστορία και στατιστικά αγώνων στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Με τους τέσσερις προημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας να πλησιάζουν, το Gazzetta σας παρουσιάζει την προϊστορία και τα στατιστικά των αγώνων κάθε ζευγαριού.

Την Τετάρτη (14/01) είναι προγραμματισμένοι οι 4 προημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας με τις 8 εναπομείναντες ομάδες να έρχονται αντιμέτωπες μεταξύ τους με στόχο ένα εισιτήριο στους «4» της διοργάνωσης.

Η φετινή έκδοση του θεσμού είναι αρκετά διαφορετική συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού αντι για διπλούς αγώνες, είχαμε μία ενιαία League Phase με 20 ομάδες, εκ των οποίων οι πρώτες τέσσερις προκρίθηκαν κατευθείαν στους προημιτελικούς, ενώ όσες τερμάτισαν στις θέσεις 5-12 έπαιξαν μεταξύ του σε μονά νοκ-άουτ παιχνίδια. Οι φετινές πρωτοπορίες συνεχίζονται, καθώς μονοί θα είναι και οι αναμετρήσεις των προημιτελικών για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 14 χρόνια.

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Τρίτο χρονικά παιχνίδι είναι εκείνο του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες δεν έχουν ισοπαλία στα 11 τελευταία μεταξύ τους επίσημα παιχνίδια και μόλις για τέταρτη φορά στην ιστορία τους θα βρεθούν αντίπαλοι στα προημιτελικά του θεσμού.

Το 2003 και το 2011 προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, ενώ το 2009 ο Ολυμπιακός. Οι δυο τους δεν έχουν παίξει ποτέ μονό προημιτελικό. Μάλιστα, δεν έχουν αναμετρηθεί σε μονό νοκ άουτ αγώνα Κυπέλλου, με εξαίρεση μόνο τους τελικούς στους οποίους συναντήθηκαν, για πάνω από 26 χρόνια. (Τελευταία φορά ήταν σαν σήμερα 12 Ιανουαρίου του 2000 για την φάση των «16», με τους Πειραιώτες να επικρατούν με 2-1).

Η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε σε μονό προημιτελικό ήταν πριν από 59 χρόνια, από τον Απόλλωνα Αθηνών, όντας μάλιστα γηπεδούχος, με σκορ 0-2 στο Νέο Φάληρο στις 26.06.1967. Από τότε έχει προκριθεί σε 11 περιπτώσεις. Έχει πετύχει 18 γκολ μέχρι στιγμής στα τέσσερα παιχνίδια του στη σεζόν για το Κύπελλο, με τα 16 από αυτά να έρχονται στα τρία τελευταία.

Από την άλλη ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε και τις δύο τελευταίες φορές, που έπαιξε μονό προημιτελικό: το 2010 από τον ΠΑΣ Γιάννινα και το 2012 από τον Ατρόμητο. Έχει σκοράρει και έχει δεχτεί γκολ και στα πέντε παιχνίδια που έχει δώσει έως τώρα στην διοργάνωση.

Το επικείμενο ντέρμπι Ολυμπιακού - ΠΑΟΚ θα είναι το 50ό παιχνίδι του Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του «δικεφάλου του βορρά» για το Κύπελλο Ελλάδας. Έχει οδηγήσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης σε τέσσερις τελικούς, κατακτώντας τους δύο (2018, 2019).

Η αναμέτρηση ορίστηκε για την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου με ώρα έναρξης τις 18:30 και ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote Sport 2. Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο κ.Τσακαλίδης.