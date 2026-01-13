Η ΠΑΕ Άρης κατέθεσε αίτημα για την εξασφάλιση εισιτηρίων στον αγώνα Κυπέλλου (14/1) απέναντι στον Παναθηναϊκό αλλά εισέπραξε αρνητική απάντηση.

Οι οπαδοί του Άρη ήθελαν να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους στον νοκ άουτ αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και προς αυτήν την κατεύθυνση κατέθεσαν αίτημα για την εξασφάλιση εισιτηρίων. Ωστόσο, εισέπραξαν την άρνηση της γηπεδούχου ομάδας καθώς εκ του Νόμου, απαγορεύεται η μετακίνηση οπαδών μεταξύ των πέντε ισχυρών ομάδων του ελληνικού Πρωταθλήματος.