Κύπελλο Ελλάδας: Προϊστορία και στατιστικά αγώνων στο Λεβαδειακός - Κηφισιά

Με τους τέσσερις προημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας να πλησιάζουν, το Gazzetta σας παρουσιάζει την προϊστορία και τα στατιστικά των αγώνων κάθε ζευγαριού.

Την Τετάρτη (14/01) είναι προγραμματισμένοι οι 4 προημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας με τις 8 εναπομείναντες ομάδες να έρχονται αντιμέτωπες μεταξύ τους με στόχο ένα εισιτήριο στους «4» της διοργάνωσης.

Η φετινή έκδοση του θεσμού είναι αρκετά διαφορετική συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού αντι για διπλούς αγώνες, είχαμε μία ενιαία League Phase με 20 ομάδες, εκ των οποίων οι πρώτες τέσσερις προκρίθηκαν κατευθείαν στους προημιτελικούς, ενώ όσες τερμάτισαν στις θέσεις 5-12 έπαιξαν μεταξύ του σε μονά νοκ-άουτ παιχνίδια. Οι φετινές πρωτοπορίες συνεχίζονται, καθώς μονοί θα είναι και οι αναμετρήσεις των προημιτελικών για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 14 χρόνια.

Λεβαδειακός - Κηφισιά

Ξεκινάμε με τον πρώτο χρονικά αγώνα, εκείνον ανάμεσα στις δύο φετινές αποκαλύψεις του πρωταθλήματος, τον Λεβαδειακό του Νίκου Παπαδόπουλου και την Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο. Στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι την τρέχουσα σεζόν η ομάδα από του Παπαδόπουλου επικράτησε με 3-2, ενω στις συνολικές 3 αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες ο Λεβαδειακός μετράει 2 νίκες και μία ισοπαλία, με την αθηναϊκη ομάδα να μην έχει γευτεί ακόμη την νίκη απέναντι στους Βοιωτούς.

Η Κηφισιά θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του θεσμού, και είναι η μοναδική «πρωτάρα» μεταξύ των οκτώ ομάδων που συμμετέχουν σε αυτή τη φάση, με την αναμέτρηση απέναντι στον Λεβαδειακό να είναι μόλις η 25η στην ιστορία της στο Κύπελλο Ελλάδας.

Από την άλλη οι Βοιωτοί φτάνουν για τρίτη φορά στους «8». Παίζουν δε για πρώτη φορά μονό προημιτελικό, αφού το 1985 είχαν αποκλείσει τον Παναρκαδικό και το 2013 είχαν αποκλειστεί από τον ΠΑΟΚ σε διπλά παιχνίδια. Η καλύτερη πορεία της επαρχιακής ομάδας στον θεσμό πραγματοποιήθηκε το 1985 όταν και αποκλείστηκε στα ημιτελικά σε διπλούς αγώνες από την ΑΕΛ με συνολικό σκορ 7-0 (0-2, 5-0).

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου με ώρα έναρξης τις 15:00 και ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1, ενω διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε ο κ.Φωτιάς.