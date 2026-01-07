Κόουλμαν: «Ενα βράδυ που όλα πήγαν στραβά»

Οι δηλώσεις του Κρις Κόουλμαν μετά τον αποκλεισμό του Αστέρα AKTOR από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο.

Το 2026 ξεκίνησε άσχημα για τον Αστέρα AKTOR. H ομάδα του Κρις Κόουλμαν αποκλείστηκε από το Κύπελλο Ελλάδας στο νοκ άουτ ματς με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδο, ενώ προέκυψε και ο σοκαριστικός τραυματισμός του Σπύρου Αγγελίδη.

Ο Ουαλός τεχνικός στο πλαίσιο των δηλώσεων του, τόσο στην κάμερα της Cosmote TV, όσο και στη συνέντευξη Τύπου, τόνισε πως... στράβωσαν όλα για τους Αρκάδες στο Ηράκλειο.

Οι δηλώσεις του Κρις Κόουλμαν στην Cosmote TV

«Ξεκινήσαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο, εκτός από ένα διάστημα που ο ΟΦΗ είχε περισσότερο την υπεροχή. Δεχθήκαμε γκολ από στημένη φάση. Στο δεύτερο ημίχρονο δημιούργησαμε κάποιες ευκαιρίες και με παίκτη λιγότερο. Ηταν ένα βράδυ που όλα πήγαν στραβά».

Για το ματς πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ: «Θα είμαστε καλύτεροι σε θέμα φυσικής κατάστασης και ρυθμού γιατί είχαμε μια μεγάλη αποχή. Εύχομαι να δημιουργήσουμε τόσες ευκαιρίες όσες και να βάλουμε τουλάχιστον ένα γκολ».

Η συνέντευξη Τύπου του Κρις Κόουλμαν

Για τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ: «Στο πρώτο ημίχρονο, στα πρώτα 24 λεπτά είχαμε κάποιες ευκαιρίες, ήταν ένα από τα παιχνίδια που όταν όλα ξεκινούν στραβά, πάνε στραβά. Μετά το 25′ ο ΟΦΗ κυριάρχησε, σκόραρε και όλα έγιναν πιο δύσκολα. Στο δεύτερο ημίχρονο δημιουργήσαμε κάποιες καλές ευκαιρίες, φαινόμασταν λίγο κουρασμένοι γιατί είχαμε μεγάλη αποχή και από τα παιχνίδια αποκτάς φυσική κατάσταση. Και με 10 παίκτες κάναμε κάποια πράγματα, ακολούθησε ο τραυματισμός του Αγγελίδη και όλα έγιναν πιο δύσκολα. Ήταν ένα παιχνίδι που όποια ομάδα έβαζε πρώτη γκολ θα είχε προβάδισμα, δώσαμε ένα αχρείαστο φάουλ και δεχθήκαμε το γκολ από δικό μας λάθος».

Για τις πολλές αλλαγές στην 11αδα: «Θέλαμε να κερδίσουμε τον ΟΦΗ, κάναμε κάποις αλλαγές όμως έχουμε ένα ρόστερ ισάξιων παικτών και όλοι χρειάζονται λεπτά συμμετοχής. Χρησιμοποιήσαμε τον Αγγελίδη που έχει μέλλον μπροστά του, από εκεί και πέρα είχαμε αλλαγές στην 11αδα όμως στόχος ήταν να κερδίσουμε. Είχαμε τρεις παίκτες που σε σύγκριση με έναν μήνα πριν, αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών, προσωπικοί λόγοι αλλά και οι παίκτες που έπαιξαν ήταν έμπειροι».

Για το παιχνίδι της Κυριακής: «Ήταν ένα τεστ για εμάς, προετοιμασίας ενόψει του αγώνα πρωταθλήματος. Ο ΟΦΗ είχε δώσει ένα επίσημο παιχνίδι ήδη και είχε ρυθμό και είναι και καλή ομάδα. Δεν περιμένω διαφορετικό παιχνίδι».