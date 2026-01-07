Ο Αστέρας Aktor άγγιξε το 1-0 κόντρα στον ΟΦΗ σε δύο περιπτώσεις.

Στο 5' ο Γκιοακίνι πέρασε την μπάλα στο χώρο, ο Εμμανουηλίδης έφυγε στην πλάτη του Κωστούλα και πλάσαρε, αλλά ο Χριστογεώργος τον νίκησε σε τετ α τετ.

Στο 9' ο Καλτσάς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Σίπτσιτς σούταρε από το δεύτερο δοκάρι, ο Γιαμπλόνσκι έκανε την προβολή από κοντά και δεν κατάφερε υπό την πίεση του Μπόρχα Γκονζάλες να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα!