Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των τεσσάρων μονών αναμετρήσεων για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, οι οποίες θα γίνουν την προσεχή Τετάρτη.

Mε ένα «εισιτήριο» για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας να εκκρεμεί και να το διεκδικούν ο ΟΦΗ και ο Αστέρας ΑΚΤΟR στο Παγκρήτιο Στάδιο η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της επόμενης φάσης.

Και οι τέσσερις αναμετρήσεις θα γίνουν σε μια εβδομάδα από σήμερα, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου. Η αρχή θα γίνει στις 15:00 με την αναμέτρηση του Λεβαδειακού με την Κηφισιά και στις 17:00 η ΑΕΚ θα υποδεχτεί στη Νέα Φιλαδέλφεια την ομάδα που θα προκριθεί στο Παγκρήτιο.

Όσον αφορά τα ματς μεταξύ των «μεγάλων» ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο στις 18:30 και η αυλαία θα πέσει στη Λεωφόρο με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη, η οποία θα κάνει σέντρα στις 20:30.

Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV. Θυμίζουμε και σε αυτό το γύρο τα ματς είναι μονά και εάν δεν υπάρχει νικητής στην κανονική διάρκεια τότε η πρόκριση θα κριθεί απευθείας στα πέναλτι.

Το πρόγραμμα της φάσης των «8» του Κυπέλλου Ελλάδας - Τετάρτη 14 Ιανουαρίου:

15:00: Λεβαδειακός - Κηφισιά

17:00: ΑΕΚ - Νικητής ΟΦΗ / Αστέρας AKTOR

18:30: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

20:30: Παναθηναϊκός - Άρης

Ημιτελικοί

Το πρώτο ματς θα γίνει 3-4-5 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου. Οι αγώνες θα είναι διπλοί με παράταση και πέναλτι.

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός : ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός/Άρης

: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός/Άρης 2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος: Λεβαδειακός/Κηφισιά - ΑΕΚ/ΟΦΗ/Αστέρας AKTOR

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό