Ζαφείρης: «Μοναδική εμπειρία για εμένα η υποδοχή στην Τούμπα»
Ο διεθνής χαφ τόνισε μετά την πρόκριση του ΠΑΟΚ στα πέναλτι (επί του Ατρόμητου) για:
Το ντεμπούτο του: «Ανυπομονούσα για το ντεμπούτο μου: το περίμενα καιρό. Χάρηκα που πήραμε την πρόκριση και γινόμαστε όλο και καλύτεροι».
Την υποδοχή της Τούμπας: «Ήταν μοναδική εμπειρία για εμένα και την οικογένεια μου. Ο κόσμος, οι άνθρωποι της ομάδας και οι συμπαίκτες μου, όλα ήταν φανταστικά. Με βοήθησαν όλοι. Υπάρχει υγιής ανταγωνισμός και αυτό είναι πολύ ωραίο».
Τους στόχους του: «Οι στόχοι μου είναι ίδιοι με εκείνος της ομάδας. Να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη, να προκριθούμε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και να κερδίσουμε το πρωτάθλημα στο τέλος της σεζόν».
