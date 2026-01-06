Την επόμενη εβδομάδα ο Λεβαδειακός θα υποδεχτεί την Κηφισιά σε μονό ματς για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

H Κηφισιά είναι η δεύτερη από τις τέσσερις ομάδες που έκλεισε τη θέση της στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, μέσω του ενδιάμεσου γύρου. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο απέκλεισε τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και προκρίθηκε στους «8».

Στην επόμενη φάση η ομάδα των Βορείων Προαστίων θα αντιμετωπίσει σε μονό ματς το Λεβαδειακo, στη Βοιωτία, το οποίο θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Οι αγώνες θα οριστούν το διάστημα 13-14-15 Ιανουαρίου. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει σε διπλό ημιτελικό με μειονέκτημα έδρας την ομάδα που θα επικρατήσει από το ματς ΑΕΚ - ΟΦΗ/Αστέρας AKTOR.

Θυμίζουμε πως και στα προημιτελικά δεν υπάρχει παράταση και σε περίπτωση που δε βγει νικητής στην κανονική διάρκεια το ζευγάρι θα πάει απευθείας στα πέναλτι.

Προημιτελικοί (13-14-15 Ιανουαρίου)

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.

Ολυμπιακός - νικητής του ζευγαριού ΠΑΟΚ - Ατρόμητος (8ος-9ος)

Λεβαδειακός - Κηφισιά

ΑΕΚ - νικητής του ζευγαριού ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR (6ος-11ος)

Παναθηναϊκός - Άρης

Ημιτελικοί

Το πρώτο ματς θα γίνει 3-4-5 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου. Οι αγώνες θα είναι διπλοί με παράταση και πέναλτι.

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός : ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ/Ατρόμητος - Παναθηναϊκός/Άρης

: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ/Ατρόμητος - Παναθηναϊκός/Άρης 2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος: Λεβαδειακός/Κηφισιά - ΑΕΚ/ΟΦΗ/Αστέρας AKTOR

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό