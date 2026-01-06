Κύπελλο Ελλάδας: Πότε θα διεξαχθεί το Λεβαδειακός - Κηφισιά
H Κηφισιά είναι η δεύτερη από τις τέσσερις ομάδες που έκλεισε τη θέση της στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, μέσω του ενδιάμεσου γύρου. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο απέκλεισε τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και προκρίθηκε στους «8».
Στην επόμενη φάση η ομάδα των Βορείων Προαστίων θα αντιμετωπίσει σε μονό ματς το Λεβαδειακo, στη Βοιωτία, το οποίο θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Οι αγώνες θα οριστούν το διάστημα 13-14-15 Ιανουαρίου. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει σε διπλό ημιτελικό με μειονέκτημα έδρας την ομάδα που θα επικρατήσει από το ματς ΑΕΚ - ΟΦΗ/Αστέρας AKTOR.
Θυμίζουμε πως και στα προημιτελικά δεν υπάρχει παράταση και σε περίπτωση που δε βγει νικητής στην κανονική διάρκεια το ζευγάρι θα πάει απευθείας στα πέναλτι.
Προημιτελικοί (13-14-15 Ιανουαρίου)
Μονοί αγώνες
Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.
- Ολυμπιακός - νικητής του ζευγαριού ΠΑΟΚ - Ατρόμητος (8ος-9ος)
- Λεβαδειακός - Κηφισιά
- ΑΕΚ - νικητής του ζευγαριού ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR (6ος-11ος)
- Παναθηναϊκός - Άρης
Ημιτελικοί
Το πρώτο ματς θα γίνει 3-4-5 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου. Οι αγώνες θα είναι διπλοί με παράταση και πέναλτι.
Ζευγάρια:
- 1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ/Ατρόμητος - Παναθηναϊκός/Άρης
- 2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος: Λεβαδειακός/Κηφισιά - ΑΕΚ/ΟΦΗ/Αστέρας AKTOR
Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase
Τελικός
Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026
Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει
Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.