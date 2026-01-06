Το εκπληκτικό γκολ του Αμανί στο 82' χάρισε στην Κηφισιά που έχει «χάσει» Τεττέη – Παντελίδη, τη νίκη με 1-0 επί του Βόλου και την πρόκριση στον προημιτελικό εναντίον του Λεβαδειακού.

Η Κηφισιά... αρίστευσε στο πρώτο της «τεστ» δίχως Τεττέη και Παντελίδη. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο νίκησε το Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 1-0 και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

«Λυτρωτής» για τους φιλοξενούμενους ο Λαζάρ Αμανί, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και με φανταστικό σουτ έστειλε την ομάδα του στους «8», όπου θα αντιμετωπίσει σε μονό ματς τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία.

Έτσι ξεκίνησαν

Τόσο ο Χουάν Φεράντο, όσο και ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξαν την ομάδα τους σε διάταξη 4-2-3-1.

Για το Βόλο ο Σιαμπάνης στην εστία, με τους Μύγα, Κάργα, Τριανταφύλλου και Αμπάντα μπροστά του. Μαρτίνες - Κόμπα δίδυμο στα χαφ και οι Ασεχνούν, Μπουζούκης, Λεγίσι ήταν πίσω από τον Λάμπρου, ο οποίος αγωνίστηκε σε ρόλο φορ.

Για την Κηφισιά ο Ξενόπουλος ήταν στην εστία, με τους Σιμόν, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι και Μαϊντάνα στην άμυνα. Ρούμπεν Πέρεθ και Βιγιαφάνιες δίδυμο στον άξονα, με τον Πόμπο στο «10». Ζέρσον Σόουζα - Πατήρας εξτρέμ και φορ ο Χριστόπουλος.

Δυο δοκάρια ο Βόλος, δυο μεγάλες αποκρούσεις ο Σιαμπάνης

Το πρώτο μέρος είχε πολύ καλό ρυθμό, με το Βόλο να είναι πιο απειλητικός, όμως η Κηφισιά έφρασε δις κοντά στο γκολ αλλά ο Σιαμπάμης κράτησε το μηδέν με εντυπωσιακές επεμβάσεις.

Μόλις στο 5ο λεπτό ο Αμπάντα «έψαξε» το γκολ με εντυπωσιακό ψαλιδάκι αλλά αστόχησε. Στο 7' ο Πόμπο βρήκε χώρο εκτός περιοχής, δοκίμασε το πόδι του και ο τερματοφύλακας των Θεσσαλών του είπε «όχι», με εντυπωσιακή εκτίναξη.

Στο 10' ο Ασεχνούν με υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ σημάδεψε το οριζόντιο του Ξενόπουλου και στο 20' λεπτό η μπάλα σταμάτησε στη ρίζα του δοκαριού, έπειτα από πλασέ του Κάργα.

Στο 26ο λεπτό ο Πόμπο εκτέλεσε το φάουλ, ο Ζέρσον Σόουζα πήρε την κεφαλιά και ο Σιαμπάνης με νέα εξαιρετική απόκρουση έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Ο Βόλος απείλησε στο 32', όταν ο Ξενόπουλος απέκρουσε το διαγώνιο σουτ του Κόμπα και στο 42' ο Λεγκίσι αστόχησε με κεφαλιά - ψαράκι από το δεύτερο δοκάρι.

Ο Αμανί «καθάρισε» με γκολάρα

Στο δεύτερο μέρος η Κηφισιά ανέβασε την επίδοση της και «μπλόκαρε» δημιουργικά το Βόλο. Στο 66ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι είχαν μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθούν, όταν ο Μαϊντάνα γύρισε την μπάλα από τα αριστερά, ο Πόμπο πλάσαρε αλλά η μπάλα κόντραρε στην πλάτη του Κάργα.

Στο 74' ο Ξενόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά το μακρινό σουτ του Μύγα και στο 77' ο Κάργας έβαλε πάλι κόντρα σε σουτ του Πόμπο, αυτή τη φορά με το κεφάλι.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων βρήκε το γκολ της πρόκρισης στο 81', με μια εκ των αλλαγών του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Αμανί βρήκε χώρο εκτός περιοχής και με δυνατό σουτ τίναξε τα δίχτυα του Σιαμπάνη για το 0-1, το οποίο διαχειρίστηκε η Κηφισιά μέχρι το φινάλε και πανηγύρισε την ιστορική πρόκριση.

ΜVP: O Λαζάρ Αμανί ήρθε από τον πάγκο και συνόδευσε την είσοδο του στο ματς με την αγωνιστική άνοδο της Κηφισιάς, ενώ το δικό του φανταστικό γκολ έκρινε την πρόκριση.

Στο ύψος του: Φανταστικό ματς από τον Πόμπο, ο οποίος για ακόμα ένα ματς ήταν ο κινητήριος μοχλός της Κηφισιάς και έδειξε (για ακόμα μια φορά) έτοιμος να ηγηθεί στην επόμενη ημέρα, δίχως Τεττέη και Παντελίδη.

Αδύναμος κρίκος: Λίγα πράγματα στη μεσαία γραμμή από τον Μπουζούκη.

Στραγάλι: Χωρίς ιδιαίτερα λάθη η διαιτησία του Τσακαλίδη.

Το ταμείο του Gazzetta: Ισορροπημένο ματς, με καλό ρυθμό. Οι δυο ομάδες έψαχναν τη στιγμή που θα έκανε τη διαφορά και τη βρήκε η Κηφισιά με τον Αμανί.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης – Μύγας, Κάργας, Τριανταφύλλου, Αμπάντα – Μαρτίνες (32′ Χουάνπι), Κόμπα – Ασεχνούν, Μπουζούκης, Λεγίσι (69′ Τασιούρας) – Λάμπρου

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος – Σιμόν, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Μαϊντάνα – Ρούμπεν (64′ Έμπο), Βιγιαφάνιες (45′ Αμανί – Ζέρσον Σόουζα (65΄ Αντονίσε), Πόμπο, Πατήρας – Χριστόπουλος (46′ Μούσιολικ)