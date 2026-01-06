Η αποστολή του Αστέρα AKTOR για τον νοκ άουτ αγώνα με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο (7/1, 17:00).

Ο Αστέρας AKTOR είναι έτοιμος για το πρώτο του παιχνίδι για τον 2026. Η ομάδα του Κρις Κόουλμαν βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης (6/1) στο Ηράκλειο και ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μονό ματς Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΟΦΗ με προπόνηση που έκανε στο ΒΑΚ. Παρόλο που οι Αρκάδες έχουν δυο ματς σε μια εβδομάδα στην Κρήτη μετά το ματς η αποστολή θα επιστρέψει στην Τρίπολη και θα ταξιδέψει εκ νέου παραμονή του ματς πρωταθλήματος.

Για τους Κιτρινομπλέ εκτός είναι ο Νικολάι Άλχο, ο οποίος όμως έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, ενώ στο Ηράκλειο δεν ταξίδεψαν ο Παπαδόπουλος και ο Μπαρτόλο.

Αξιοσημείωτο πως στην Ελλάδα έχει επιστρέψει ο Ισιαγκά Σιλά μετά την άδεια που είχε λόγω της απώλειας της συζύγου του, όμως δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR

Τσιντώτας, Αγγελίδης, Κακαδιάρης, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Έντερ, Τσίκο, Μούμο, Αλάγκμπε, Μεντιέτα, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Οκό, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου.