Ο Ούρος Ράσιτς ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0 κόντρα στον Παναιτωλικό λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Με σημαντικό προβάδισμα πήγε στα αποδυτήρια, για το πρώτο ημίχρονο του αγώνα κόντρα στον Παναιτωλικό για τα play off του Κυπέλλου Ελλάδος, ο Άρης.

Οι «κίτρινοι» είχαν προηγηθεί με τον Μορόν στο 30ο λεπτό και βρήκαν και δεύτερο τέρμα χάρη στον Ούρος Ράσιτς στο 44ο λεπτό. Συγκεκριμένα, ο Σέρβος χαφ βρήκε τον απαραίτητο χώρο έξω από την περιοχή και με μία... οβίδα νίκησε τον Ζίβκοβιτς για το 2-0.

Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Σέρβου ποδοσφαιριστή στη φετινή σεζόν και μετά από 18 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις ενώ μέχρι τώρα μετρούσε μόλις μία ασίστ.