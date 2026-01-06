Η αποστολή του ΟΦΗ για το νοκ άουτ ματς του Κυπέλλου Ελλάδας, με αντίπαλο, τον Αστέρα AKTOR, στο Ηράκλειο.

Ο ΟΦΗ καλείται να αφήσει πίσω του την ήττα στο Super Cup, από τον Ολυμπιακό, καθώς την τρέχουσα εβδομάδα έχει δυο πολύ σημαντικά παιχνίδια με τον Αστέρα AKTOR, στο Παγκρήτιο Στάδιο, αρχικά σε μονό ματς για την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας (7/1, 17:00) και εν συνεχεία για τη Stoiximan Super League (11/1, 17:30).

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη ολοκλήρωσε τη... fast track προετοιμασία της για το πρώτο ματς με τους Αρκάδες, στο οποίο θα είναι εκ νέου διαθέσιμος ο Ζήσης Καραχάλιος. Ο Έλληνας μέσος δεν αγωνίστηκε στο Super Cup, καθώς παραμονή του αγώνα «έχασε» τον πατέρα του και έπρεπε να επιστρέψει στην οικογένεια του, όμως επέστρεψε στο Ηράκλειο και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή.

Από εκεί και πέρα αναμενόμενα έμεινε εκτός ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος κόντρα στον Ολυμπιακό τραυματίστηκε στο δικέφαλο, ενώ στην προπόνηση της Τρίτης (6/1) έκανε θεραπεία. Από την πλευρά του ο Κρέζιμιρ Κρίζμανιτς έμεινε εκτός για λόγους αποφόρτισης, ενώ όπως και στο Super Cup ο Κέβιν Λέουις δε βρίσκεται στα πλάνα του Χρήστου Κόντη.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Γκονθάλεθ, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Ισέκα, Σαλσέδο, Ρακονιάτς.