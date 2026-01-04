Δείτε τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν στα playoffs του Κυπέλλου Ελλάδος.

Μετά την ολοκλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ετοιμαζόμαστε για τα playoffs, οπού θα προκύψουν οι τέσσερις ομάδες που θα ακολουθήσουν τις πρώτες τέσσερις ομάδες της βαθμολογίας στην φάση των «8» της διοργάνωσης.

Οι νοκ άουτ αγώνες του θεσμού θα ξεκινήσουν την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, με τον Άρη να υποδέχεται στο Κλεάνθης Βικελίδης τον Παναιτωλικό. Διαιτητής ορίστηκε ο Σιδηρόπουλος, με βοηθούς τους Μειντάνα και Παπαδάκη. Τέταρτος ο Βεργέτης, VAR ο Κουμπαράκης και AVAR ο Ζαμπάλας.

Στον Πανθεσσαλικό ο Βόλος θα φιλοξενήσει την Κηφισιά, με διαιτητή τον Τσακαλίδη. Βοηθοί του θα είναι οι Νικολακάκης και Κωνσταντίνου. Τέταρτος διαιτητής ο Κόκκινος, VAR ο Πουλικίδης και AVAR ο Ματσούκας. Η αναμέτρηση ορίστηκε για τις 17:30.

Στις 20:00 της ίδιας ημέρας ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ατρόμητο. Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Παπαπέτρου, με βοηθούς τους Πετρόπουλο και Μπαλιάκα. Τέταρτος θα είναι ο Μόσχου, VAR ο Πολυχρόνης και AVAR ο Γιουματζίδης.

Η αυλαία των playoffs θα πέσει την Τετάρτη στις 7 Ιανουαρίου με τον ΟΦΗ να φιλοξενεί στο Παγκρήτιο Στάδιο τον Αστέρα AKTOR, με διαιτητή τον Παπαδόπουλο. Βοηθοί του θα είναι οι Στεφανής και Βαλιώτης. Τέταρτος θα είναι ο Κάτοικος, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Ευαγγέλου με AVAR τον Κουκούλα.