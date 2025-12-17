Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις του αγώνα ΠΑΟΚ - Μαρκό.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-1 τη Μαρκό στην Τούμπα, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Βόλο κι έτσι τερμάτισε στην 8η θέση, που τον φέρνει στο μονοπάτι με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Άρη.

Αν φυσικά περάσει στο γήπεδό του τον Ατρόμητο.

Ο ΠΑΟΚ ήθελε νίκη με τέσσερα γκολ, αλλά με το λάθος του Τσιφτσή στο 3-0, ήθελε πλέον δύο γκολ. Πέτυχε μόνο ένα με τον Καμαρά στο 90' και δεν βρήκε άλλο γκολ.

Ο Κωνσταντέλιας στο 17' έκανε το 1-0, ο Μύθου στο 26' το 2-0 και το 3-0 πέτυχε πάλι ο Κωνσταντέλιας στο 37'. Ο Μίλερ στο 84' μείωσε σε 3-1.

