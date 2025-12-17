Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την αποψινή αναμέτρηση κόντρα στη Μαρκό για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Μαρκό στο γήπεδο της Τούμπας για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, θέλοντας νίκη με πολλά γκολ για να μπει με πλεονέκτημα στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και να αποφύγει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά.

Ο «Δικέφαλος» βρίσκεται στη 12η θέση και με νίκη με ένα γκολ διαφορά θα ανέβει στην 9η θέση και δε θα έχει πλεονέκτημα έδρας στα playoff. Αν κερδίσει με 2 ή 3 γκολ θα τερματίσει 8ος και θα παίξει με τον Ατρόμητο στην έδρα του.

Αν οι ασπρόμαυροι κερδίσουν με μεγαλύτερη διαφορά τη Μαρκό θα ολοκληρώσουν στην 7η θέση την παρουσία τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και θα αντιμετωπίσουν την Κηφισιά.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει στη διάθεσή του αρκετούς ποδοσφαιριστές, Λόβρεν, Γιακουμάκη, Σάστρε, Μιχαηλίδη, Πέλκα και Ζίβκοβιτς είναι εκτός, με αποτέλεσμα η ενδεκάδα του «Δικεφάλου» να έχει αρκετά νέα πρόσωπα.

Οι Τάισον και Μεϊτέ θα βρίσκονται στον πάγκο για να ξεκουραστούν ενόψει Παναθηναϊκού.

Από το αρχικό σχήμα του «Δικεφάλου» ξεχωρίζει η παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια σε ρόλο επιτελικού μέσου μαζί με τον Ανέστη Μύθου στην κορυφή της επίθεσης.

H ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Θυμιάνης, Κεντζιόρα, Τέιλορ, Μπιάνκο, Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντελιας, Ιβανούσετς, Μύθου.