Το πρώτο του γκολ με τον Παναθηναϊκό πέτυχε ο Βιθέντε Ταμπόρδα με τον Αργεντινό να δίνει το προβάδισμα στους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός πήρε και πάλι το προβάδισμα στο ματς με την Καβάλα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Σκόρερ ο Βιθέντε Ταμπόρδα με τον Αργεντινό επιθετικό να κάνει σεφτέ στα γκολ.

Συγκεκριμένα στο 53' της αναμέτρησης ο Τζούρισιτς έδωσε την ασίστ στον Ταμπόρδα με τον 24χρονο μεσοεπιθετικό να την φέρνει στο δεξί και με ωραίο σουτ να κάνει το 2-1. Αυτό ήταν και το πρώτο τέρμα του Ταμπόρδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ένα γκολ που πανηγύρισε με την ψυχή του ο νεαρός ποδοσφαιριστής.