Καβάλα: «Προκλητικές οι αποφάσεις της διαιτησίας, καλούμε τον Λανουά στο ματς με τον Καμπανιακό»

Με ανακοίνωσή της η Καβάλα έκανε λόγο για προκλητικές αποφάσεις της διαιτησίας στο ματς με τον ΠΑΟΚ Β' και κάλεσε τον Στεφάν Λανουά στο ματς με τον Καμπανιακό.

Μπορεί η Καβάλα να επικράτησε του ΠΑΟΚ Β' με 2-1 για τα Play Out του Βορείου Ομίλου της Super League 2, ωστόσο οι «αργοναύτες» με ανακοίνωσή τους χαρακτήρισαν προκλητική την διαιτησία. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Όσα είδαμε στο γήπεδο σε έναν αγώνα ζωής και θανάτου για την ομάδα μας, ξεπερνούν κάθε όριο.

Οι αποφάσεις της διαιτησίας ήταν προκλητικές, αδικώντας κατάφωρα την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών μας που πάλεψαν μέχρι το τελευταίο λεπτό και κατάφεραν να βρουν τα ψυχικά αποθέματα για να γυρίσουν το αποτέλεσμα.

Όμως, τόσο ο κόσμος της Καβάλας όσο και οι τηλεθεατές είδαν τι έγινε και έβγαλαν τα συμπεράσματα τους.

Το ποδόσφαιρο και η ιστορική μας ομάδα αξίζει σεβασμό και ισονομία.

Μπροστά μας έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον Καμπανιακό όπου καλούμε τον φίλαθλο κ επιχειρηματικό κόσμο μας να στηρίξει την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, του προπονητικού team και της διοίκησης μας.

ΥΓ : κ. Λανουά με χαρά διαβάσαμε ότι σας αρέσουν οι προκλήσεις, γι’αυτό αν και φιλοξενούμενοι στον αγώνα της Τετάρτης με τον Καμπανιακό θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να βρίσκετε εκεί για να δείτε και σεις τι προκλήσεις αντιμετωπίζουμε εμείς στο πρωτάθλημα της Superleague 2!»